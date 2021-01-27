台鐵女車長遭隔離 陳時中：非密切接觸者不需恐慌

台鐵局今證實某車班組女性車長於1月26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於1月23日至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至2月7日，現已匡列百位員工自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中表示，女列車長有公布1個接觸者，照定義不是密切接觸者，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，不需要恐慌。

陳時中表示，女列車長有公布1個接觸者，如果照定義不是密切接觸者，是指揮中心範圍拉大，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，自己多注意是好，但是不需要恐慌。