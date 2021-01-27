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台鐵女車長遭隔離 陳時中：非密切接觸者不需恐慌

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中表示，台鐵女列車長有公布1個接觸者，照定義不是密切接觸者，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，不需要恐慌。圖為示意圖／台鐵局提供
指揮中心指揮官陳時中表示，台鐵女列車長有公布1個接觸者，照定義不是密切接觸者，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，不需要恐慌。圖為示意圖／台鐵局提供

台鐵局今證實某車班組女性車長於1月26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於1月23日至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至2月7日，現已匡列百位員工自主健康管理。指揮中心指揮官陳時中表示，女列車長有公布1個接觸者，照定義不是密切接觸者，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，不需要恐慌。

陳時中表示，女列車長有公布1個接觸者，如果照定義不是密切接觸者，是指揮中心範圍拉大，其他人是接觸者的接觸者，風險很低，自己多注意是好，但是不需要恐慌。

至於台鐵自匡百位員工自主健康管理，要不要公布車次讓民眾警惕，陳時中表示，那是台鐵內部的公司自理，要提高警覺也很好。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者黃惠群／攝影

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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