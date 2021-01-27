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北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

新北無預警查核醫院感控 改善分艙分流缺失

中央社 / 新北27日電

新北市衛生局會同感染管制醫師，無預警查核轄內54家醫院的防疫應變現況，18家急救責任醫院於今天查核完畢，將改善部分醫院分艙分流的感染控制缺失，避免成為防疫破口。

衛生局長陳潤秋今天上午在「新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第108次會議」中報告，全球疫情在西太平洋地區、東地中海地區疫情上升，美洲的疫情仍然嚴峻。

衛生局說，會同感染管制醫師，無預警查核轄內54家醫院應變現況，感染控制作為包括動線管制、陪病人員實聯制、發燒篩檢站與急診室分開，獨立通道直送負壓隔離病床。18家急救責任醫院於今天完成查核，其餘將於2月8日前完成查核。

陳潤秋接受聯訪時說，衛生局清查每家醫院的感染動線管控與物資沒有問題，但是，部分醫院的分艙分流，白天整體狀況雖然沒有問題，但夜間值班人員的流動有狀況，需調整讓感染控制更嚴密。

市長侯友宜表示，新北市急救責任醫院不但從實兵演練、分艙分流、全院消毒及疫情期間清空，都有計畫，甚至可支援外縣市。感染控制難免有小缺失，經衛生局專業指導都已改正，醫院有能力與責任負起新北市民安全與健康。

衛生局說，防疫武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）重點在「社區監測」防堵社區感染，及「醫院感染控制」保護醫護人員與住院病患。同時，做好病人分流看診機制，保護就醫民眾與陪病者機制。

衛生局說，社區醫院是防疫陣線第一關，須強化感控且以關懷、謹慎的態度問診，才能避免防疫破口。呼籲民眾自主健康管理，勿過度恐慌。

新北市立聯合醫院會中報告，身為傳染病防治醫療網縣市應變醫院，將明確收治空間、依風險分級分艙、分室安置住院病人，鞏固醫護能量。25日起已禁止探病，出入人員以健保卡讀卡，瞭解旅遊史與接觸史。醫院人員則分棟、分樓層管理。

市府說，萬一有清空計畫，新北聯醫要收治大量的武漢肺炎病患，市府會照顧承擔重責大任的醫護人員飲食與交通、住宿，讓醫護安心在第一線打仗。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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