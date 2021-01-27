桃園擬定醫護補償辦法 受足跡影響市場減租一半

桃園醫院新冠肺炎群聚案升溫。桃園市衛生局針對因防疫被隔離、確診的醫護人員擬定補償專案；另因確診者足跡影響業績，市長鄭文燦指示，傳統公有零售市場1、2月使用費減租50%。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，桃園市長鄭文燦今天上午主持桃園市政府防疫專案會議。

針對鄭文燦昨天宣布對醫護人員推出補償辦法，凡是因為醫療照顧而確診，發給慰問補償金新台幣10萬元，居家隔離則為3萬元。

衛生局表示，正在擬定桃園市醫事人員因執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治確診或居家隔離補助作業辦法（草案），但因疫情尚未趨緩，先就現有的清冊資料持續彙整，會妥適擬定補助辦法，目前初估有約567名醫護人員居家隔離、確診。

衛生局表示，因桃園醫院專案隔離14天的人數截至目前總計3262人，包含醫院476人、社區305人，以及回溯2481人。

衛生局表示，獲得衛生福利部配賦16萬5000件隔離衣、16萬5000個N95口罩及酒精6萬瓶，25日已將4萬5000個N95口罩及4萬5000件隔離衣透過醫師公會分配予基層診所，昨天將2萬個N95口罩分配予牙醫師公會及中醫師公會。

衛生局表示，今天將把10萬個N95口罩及12萬件隔離衣分配給桃園市11家急救責任醫院；6萬瓶酒精則將分配給桃園市11家急救責任醫院、照護機構及本府各局處環境消毒使用。

經濟發展局表示，日前陸續有確診者足跡到過地區市場，攤商業績受到影響，民眾也減少外出，且除了確診者足跡有到過的市場，也有其餘市場反映業績受到影響，考量攤商業績下滑嚴重；鄭文燦裁示，傳統公有零售市場1、2月使用費減租50%，給予攤商支持。

鄭文燦也指示，若有餐廳因為疫情被退席，產生與消費者之間的糾紛，也請法務局協助協調。