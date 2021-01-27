聽新聞
test
0:00 / 0:00
醫護隔離500多人 鄭文燦：4大醫院全天線上醫療諮詢
桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，鄭文燦表示，初步統計醫事人員在居家、醫院及檢疫所隔離500多人，因應疫情需要，他與中央疫情中心協調防疫戰備儲量要達到3個月，市府針對疫情確診醫事人員發給10萬元慰問金、居家隔離醫事人員發給3萬元慰問金，若中央另有補助再增加，鼓勵站在第一線防疫崗位的醫事人員，4家大型醫院安排24小時醫生輪班提供線上醫療諮詢，提供病患就醫服務。
鄭文燦表示，目前11家責任醫院和基層醫療院所防疫需求，顧及市民就醫權利不能受影響，必須維持醫療能量，責任醫院門、急診、住院和基層醫療院所維持服務，防疫物資要充足，目前市府獲中央核發隔離衣、N95口罩各16萬5000件、酒精6萬瓶，將透過醫師、牙醫、中醫公會核醫護人員，確保醫護人員防疫需求和安全。
另針對病患就醫權益需求，鄭文燦表示，目前已有4家大型醫院安排24小時醫生輪班提供線上醫療諮詢平台諮詢服務，並搭配視訊醫療提供病患服務，可以確保病患就醫權益。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言