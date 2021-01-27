醫護隔離500多人 鄭文燦：4大醫院全天線上醫療諮詢

桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議，鄭文燦表示，初步統計醫事人員在居家、醫院及檢疫所隔離500多人，因應疫情需要，他與中央疫情中心協調防疫戰備儲量要達到3個月，市府針對疫情確診醫事人員發給10萬元慰問金、居家隔離醫事人員發給3萬元慰問金，若中央另有補助再增加，鼓勵站在第一線防疫崗位的醫事人員，4家大型醫院安排24小時醫生輪班提供線上醫療諮詢，提供病患就醫服務。

鄭文燦表示，目前11家責任醫院和基層醫療院所防疫需求，顧及市民就醫權利不能受影響，必須維持醫療能量，責任醫院門、急診、住院和基層醫療院所維持服務，防疫物資要充足，目前市府獲中央核發隔離衣、N95口罩各16萬5000件、酒精6萬瓶，將透過醫師、牙醫、中醫公會核醫護人員，確保醫護人員防疫需求和安全。

另針對病患就醫權益需求，鄭文燦表示，目前已有4家大型醫院安排24小時醫生輪班提供線上醫療諮詢平台諮詢服務，並搭配視訊醫療提供病患服務，可以確保病患就醫權益。