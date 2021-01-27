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和平封院 蘇貞昌：記取教訓非推卸責任與怪來怪去

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

當年SARS時期和平封院至今仍有爭議，前總統馬英九昨指稱封院是「中央下令，地方執行」，還要時任的行政院長、現任立法院長游錫堃不要甩鍋。行政院長蘇貞昌今則表示，SARS悲劇應該要記取教訓，而非推卸責任與怪來怪去。

和平封院究竟責任誰屬，蘇貞昌今視察春節國際包裹檢疫流程，他會前接受時事問答時表示，當年SARS擴及全國成為悲劇，犧牲了很多偉大醫護人員，讓全國受到衝擊，應該要記取教訓，所有的事情要大家做好每個工作，不是推卸責任與怪來怪去，今天台灣防疫好就是因為記取教訓，肯定醫護人員，大家同舟一命、同心合力，中央地方一起努力，防疫才能世界第一，現在國外疫情再起，要再進一步同心合力。

蘇貞昌說，桃園為全體國人守住第一線，已經撐了一年多，今天部桃有狀況，大家要加油打氣，守住桃園與台灣，不要陷入過去發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力才能做出的成績，一起努力。

至於台北市長柯文哲指稱若有千名確診，台北市就啟動大規模停班停課。蘇貞昌則說，指揮中心防疫一年多來做得很好，會依據各種狀況作出決定，希望全國同步不要有破口，大家一起加油。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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