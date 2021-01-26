桃園醫院前進指揮所第9天 陳時中：辛苦但士氣高
前進指揮所進駐桃園醫院今天邁入第9天，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前進指揮所人員工作包山包海，包括疫調、安排回診、安撫人員心情等，雖辛苦但士氣高。
衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心18日宣布成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，今天邁入第9天。
陳時中下午在記者會中表示，前進指揮所人員主要工作內容除了進行疫調，同時也要考慮如何安排曾在桃園看過病的病人適當回診、視訊診療，讓醫師、病人在隔期狀態下都能提供最好的醫療建議，另外像是怎麼開藥、送藥以避免移動風險等，相關訊息都要和指揮中心回報。
陳時中說，除此之外，安撫檢疫人員心情、安撫桃園醫院工作人員心情等，也都是前進指揮所很重要的工作，前進指揮所人員都非常辛苦，但所幸「士氣很高」。
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