快訊

護國神山弱掉了？台積電飆上670元卻重挫 專家揭2因素

押寶台股彈！3檔「台灣50」概念ETF 零股創紀錄

桃園醫院前進指揮所第9天 陳時中：辛苦但士氣高

中央社 / 台北26日電

前進指揮所進駐桃園醫院今天邁入第9天，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前進指揮所人員工作包山包海，包括疫調、安排回診、安撫人員心情等，雖辛苦但士氣高。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心18日宣布成立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，今天邁入第9天。

陳時中下午在記者會中表示，前進指揮所人員主要工作內容除了進行疫調，同時也要考慮如何安排曾在桃園看過病的病人適當回診、視訊診療，讓醫師、病人在隔期狀態下都能提供最好的醫療建議，另外像是怎麼開藥、送藥以避免移動風險等，相關訊息都要和指揮中心回報。

陳時中說，除此之外，安撫檢疫人員心情、安撫桃園醫院工作人員心情等，也都是前進指揮所很重要的工作，前進指揮所人員都非常辛苦，但所幸「士氣很高」。

COVID-19 新冠肺炎 陳時中 部立桃園醫院

延伸閱讀

境外本土新冠夾擊台灣 陳時中宣布「鎖國」政策延續

風險期曾赴部桃護理之家訪客 陳時中：應自主健康管理

不只直接照顧醫師有津貼！護理、放射感管人員也列入

公費流感疫苗全民開放 陳時中：1月30日起至疫苗用罄

相關新聞

立法院1女職員匡列居家隔離 同住家人曾到部桃看病

衛福部立桃園醫院內部感染擴大，指揮中心擴大回溯居家隔離對象達5000人。據證實，立法院目前有一名收發室女員工，因同住家人...

確診者曾造訪…大湳市場大消毒 鄭文燦：消毒很多次請放心

案889、890確診者曾2度造訪過桃園八德大湳市場，桃園市政府今天協調環保局防疫消毒大隊與33化兵群，下午前進大湳市場周...

部桃轉診假消息頻傳 中市府籲勿散播避免觸法

台中市政府衛生局今指出，中央流行疫情指揮中心因應衛生福利部桃園醫院群聚感染，陸續將病患轉出，但近來網傳所謂「轉診收治醫院...

部桃就醫雲端註記21天 鄭文燦籲基層診所「勿拒收病人」

部桃專案啟動，6日起有到過桃園醫院就醫者與工作人員其健保雲端註記21天，市長鄭文燦今天特別強調，依據醫學倫理，病人權利要...

部桃醫院患者轉診台中？ 國民黨議員遭冒名急澄清

桃園醫院群聚疫情延燒，中部卻傳出有人冒用國民黨台中市議員吳瓊華服務團隊的名義，散發疫情假消息，指桃園醫院的病患轉診到台中...

部桃全院隔離不含行政、清潔人員 陳時中：掛號櫃檯5人陰性

部桃醫院全院都是紅區，外界好奇是否有建立完整防火牆，把所有有風險者都納入，除了醫護人員外，指揮中心指揮官陳時中表示，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。