桃市府加碼 鄭文燦：醫護確診發10萬元、隔離發3萬元

衛福部桃園醫院群聚事件，醫護壓力大，桃園市長鄭文燦下午說，他決定除了中央補償以外，凡是醫事人員有因醫療照顧而確診，桃園市會發給慰問補償金10萬元。若是受到居家隔離，醫事人員每人發3萬元補償慰問金，也代表桃園市政府對他們的支持。

至於如果醫事團體協助防疫，因而要增加人力或經費的需求，鄭文燦也強調，會由市府補助預算來補助醫事團體的防疫支出，像醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會，都可以提出類似的需求。

鄭文燦也說，桃園基層診所有1400多家，市府會供應充足防疫物資，「沒有一家會被忘記」，因為疫情熱區就在桃園，除了先前提供醫療物資N95口罩、隔離衣，現在又將再增加12萬片口罩與12萬件防護衣，也會提供給相關公會調配使用。