桃園防疫旅館備戰 鄭文燦：必要時增加樓層

因應春節返鄉潮，預估返鄉最大量人潮落在明天、後天2天，市長鄭文燦說，目前桃園防疫旅館入住率約8成，且採預約方式，目前有點吃緊，但還足以因應，若未來入住率再增加，必要的時候就增加樓層數或增加防疫旅館的棟數。

鄭文燦說，桃園國際機場的入境旅客，必須要完成14天的居家檢疫，目前每天大約回台人數是3000人，預估返鄉最高點人潮大約落在27、28號兩天，這樣才來得及吃年夜飯，所以已經請觀光旅遊局每天掌握人數，採取預約的方式來進住我們的防疫旅館。

鄭文燦說，桃園市防疫旅館目前的進住率大概是8成，有點吃緊，且現在每天大概3000人回來台灣，但不一定會住桃園的防疫旅館，持續觀察若有弊要的時候就增加樓層數。