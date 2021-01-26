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她誠實回報公司疫調足跡遭母轟：整個市場都不能營業會被恨死

聯合新聞網 / 綜合報導
部立桃園醫院群聚感染，全院均列為紅區，近5000人居家隔離。記者曾原信／攝影
部立桃園醫院群聚感染，全院均列為紅區，近5000人居家隔離。記者曾原信／攝影

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心擴大部桃居家隔離人數至5000人，並持續追溯染疫者足跡。市長鄭文燦更估計未來監控人數恐破1.3萬人。一名住在桃園的女網友在dcard上發文，表示公司也對員工進行疫調，她誠實回報曾跟去部桃看診的姑姑接觸過，卻因為講真話被媽媽罵很不懂事。

該名女網友的公司主管在LINE群組傳給員工訊息，並要大家回報，是否有在1/6~1/19有前往桃園部立醫院，連包含出院病患、同往者、陪病者、同住者的皆算，有這些情形一定都要告知。

她po文寫道，最近姑姑生病到部桃化療，1/12~1/19之間，姑姑有來家裡吃飯，所以她有跟姑姑接觸到。她選擇跟公司講出實情，當然也必須開始自主健康管理的生活，公司主管還叮嚀她不要出門。

然而該名女網友的媽媽卻相當不諒解女兒對公司據實以報，竟還在LINE對話中嗆自己的女兒「妳會害到更多人」、「因妳的大義，就不知為我們將心比心」、「妳太不懂事了，懂事的人就知道要顧全大局」、「何況姑姑不是陽性，沒關係的。」

媽媽還解釋並不是要刻意隱瞞，而是要看情況，「若是染疫了就不可不通報」，但現在時下已接近過年，市場很多攤商都想賺年錢，「這下有多大影響妳知道嗎？整個市場都不能營業，會被恨死。」

po文的女網友認為自己明明就有跟姑姑講到話，所以不想騙公司，新聞上那些不誠實講出來的人，大家看了都很生氣，家人之前也告誡說外面很危險，公共場所少去，還會看著新聞跟著罵那些不誠實又四處趴趴走的染疫害群之馬，「奇怪了，怎麼這些事情發生在自家就變雙重標準了？」

更扯的事情來了，媽媽甚至後來要她跟公司改口說，之前的回報其實是假的，甚至還打電話跟姑姑串供，很怕她公司跟衛生局會查到姑姑這條線索。

許多網友看了紛紛嚇得留言表示，「很像電影中裡面親人染疫然後知情不報，等到後來才發現，結果已經造成不可想像的傷害。」有人還說，「要是妳們真的不小心中標，讓防疫破口變得更大，絕對會成為千古罪人」、「不要擔心，妳做的很正確，希望社會上的所有人都能像妳一樣。」

其他人也拜託她一定要通報，「我家也是做菜市場的，根本一堆人不戴口罩，客人跟攤商都沒戴！」也有人指出，串供這件事情可能觸犯《傳染病防治法》第42條58條，所以不要去想做串供這件事情，因為姑姑的病歷調出來就騙不了人了。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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