別再捐食物、物資進部桃 網友呼籲：真要幫忙可捐血

部立桃園醫院所有病房樓層被列為高感染風險的「紅區」，回溯匡列曾經出入者、要求隔離十四天，值此之際，不少熱心民眾自發性地發起捐贈食物、物資進部桃，但曾經在莫拉克颱風時幫忙的網友在臉書建議：「全台阿嬤不要再捐贈東西進部桃了。」

該名網友認為，值此非常時期，部桃的醫護正全力照顧病患，行政人員則要負責清點隔離人數，每日還須收取民眾的捐贈物資，在清點歸位後再行廣播請醫護人員領取，「我知道大家是好意怕裡面的人餓著了委屈了，但是說實在的人家有正事要做」，她認為當下民眾只要好好在家坐好別群聚，出門口罩戴好，勤洗手，就是對全台醫護人員最大的幫助。

網友分享在2009年莫拉克風災時，在大學的實驗室成員開車進災區，「結果映入眼簾的是旗山高中爆滿的捐贈物資、缺乏調度而導致壅塞當機的社區路網、還有臨時被抓來指揮交通嘴唇被烈日曬到起水泡的替代役。（其實物資不只癱瘓旗山，也癱瘓高雄市政府）」。

她指出台灣人熱情的習性，認為一旦災難來時，台灣人總是人飢己飢、一呼百應，但未經調度的物資一旦湧向災區，將會直接癱瘓災區的處理能力。她覺得當時在八八風災是因為大家沒有選擇，「當時的政府就是廢，台灣人只好捲起袖子自己來」；但現在，台灣有一個會連夜會打電話請人來加班，每日跟大家報告政府在幹嘛、要民眾幫什麼忙的組織，「我們就好好做好自己該做的事，其他的，讓專業的來。」

該名網友更直指，造成民眾會想捐贈食物和其他物資的原因，無疑是部桃似乎被歧視。她建議，只要做生意的不要拒送便當到部桃醫院，若是有朋友正在隔離的幫忙問一下要不要送飯，這就是對社區防疫的責任了。網友呼籲，若是真的覺得很焦慮，非得捐點什麼才覺得有在幫忙，現在捐血正是大量需求期，歡迎大家挽起袖子捐血，保證不群聚。

原PO該文曝光後，也有疑似是部桃內部員工反駁，認為若沒人送便當來，「我們就只能吃泡麵跟微波食品」。其他網友則呼籲，如果部桃自己發布不需捐贈物資的訊息還不夠，可以請陳時中部長於每日例行的記者會上再說一次，或許能真的勸退熱心的民眾，還有網友贊同原PO分析習慣「一呼百應」的台灣人，認為台灣民眾就是愛「一窩蜂」，無論搶買防疫保單、搶買口罩、搶買衛生紙都是這樣。也有人認為，其實捐贈不分國籍，「全世界都這樣」。