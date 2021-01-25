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桃園醫院群聚源頭重症案812 仍插管但穩定進步
外界關注桃園醫院新冠肺炎群聚案確診者狀況，疫情指揮中心今天表示，境外移入的案812仍在插管治療，但穩定進步中；本土指標案838和839則沒有什麼特殊狀況。
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案累計15人染疫，包含4個家庭。感染源頭為從美國境外移入的案812，當時因他病況轉壞需插管，案838醫師曾在旁協助，但仍不清楚是哪個環節導致感染發生。
外界關心案812身體狀況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間表示，案812肺部浸潤稍有改善，仍在插管和使用抗生素治療，血壓穩定，整體而言穩定進步中。
至於此群聚案的首2名本土染疫醫護案838和839，莊人祥說，沒什麼狀況。
外界也擔憂案838太自責；指揮中心指揮官陳時中日前表示，任何人發生這種事都會回想當初發生什麼事，但這種事不宜想久，會鑽牛角尖，心情會受影響，會請部桃跟案838談，不要把自己逼太緊。
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