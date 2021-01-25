查無與確診者接觸史 桃園醫院群聚2人感染源待釐清

桃園醫院群聚案中，案889和890感染源仍待釐清。指揮中心表示，目前查無其他確診者與這兩名個案有所接觸，但環境已消毒多次，也驗不到病毒，有待後續更多檢驗釐清。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案已累計15人確診，包含4個家庭，且還有兩人（案889和890）感染源待釐清。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會表示，案889和890所在的12A病房，目前還在調查中，但相關科別院內工作人員採檢，總共195人核酸檢驗都是陰性，還要繼續進行血清檢查，試圖釐清感染源，還需要一些時間。

至於是否有環境感染的可能；陳時中表示，環境已經消毒過很多次，確實驗不到相關的病毒。案889、890傳染源和路徑還需要檢查才能釐清，因此才要擴大匡列接觸者並採檢。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前案889和890的疫調，確實沒有查到他們有和其他確診者接觸，因此感染源還要查，但也很難釐清是不是環境因素，因為環境已經都驗不到了。

莊人祥也說，當然不能完全排除社區感染的可能性，但因為這兩名確診者都有桃園醫院的接觸史，應還是院內感染的風險較高。

桃園醫院11樓為護理之家，外界也擔心此區的安全性。陳時中說，在護理之家的病人大部分都沒有行動力，且護理之家是獨立運作，會安排他們採撿，但沒有要遷出，會看整體採檢跟疫調結果再來做後續處理。

指揮中心公布桃園醫院採檢狀況，醫院接觸者已採檢518名，512名陰性，6名陽性（案852、856、863、868、869、881）；社區接觸者已採檢151名，136名陰性，7名陽性（案839、864、865、870、882、885、890），8名檢驗中。