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桃園醫院綠區出院病患 回溯578人以桃園市最多

中央社 / 台北25日電
部立桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，目前累計15人染疫，且包含4個家庭，其中還有2人感染源有待釐清。記者余承翰／攝影
部立桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，目前累計15人染疫，且包含4個家庭，其中還有2人感染源有待釐清。記者余承翰／攝影

因應桃園醫院群聚案擴大回溯接觸者，指揮中心統計，目前已有2991人需隔離14天，其中綠區擴大回溯的出院病人有578人，以桃園市526人最多。

部立桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，目前累計15人染疫，且包含4個家庭，其中還有2人感染源有待釐清。疫情指揮中心24日宣布，擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，要求3大類人居家隔離14天，包含1月6日至19日出院病患和同住者、陪病者和同住者，以及案889就醫的相關接觸者。

指揮中心公布最新統計，桃園醫院全案須隔離14天者達2991人，其中醫院422人、社區304人，擴大回溯共2265人，包含出院病患1048人，陪病者及同住家人1217人。

至於24日公布的擴大接觸者方案，原在部桃風險較低的「綠區」的出院病患有578人，縣市分布為桃園市526人、新北市14人、台北市6人，其餘為各縣市零星的個案。另陪病者及同住家人縣市分布仍在匡列中。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院

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