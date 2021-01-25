快訊

台積電加強防疫 宣布四類人禁止入廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診者停留40分鐘的「麵包店」是何方神聖 網曝每月只開2天

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎確診個案去的麵包店意外成為網友討論話題。示意圖／ingimage
新冠肺炎確診個案去的麵包店意外成為網友討論話題。示意圖／ingimage

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增兩例新冠肺炎本土個案，分別是部立桃園醫院出院病患（案889），以及該案的同住家人（案890），並於今日公布相關足跡，包括桃園八德大湳市場、港式飲茶餐廳、全聯以及麵包店等，提醒民眾加強自主健康管理。

消息一出，有網友發現確診個案於麵包店停留40分鐘，並表示一般人去麵包店都待不到10分鐘，讓他不免好奇這間麵包店是何方神聖，因此決定在PTT發文詢問

貼文曝光後，網友留言回應，「莫非在等新鮮出爐？」、「麵包店很好逛耶，有些還可以試吃」、「有可能是老顧客，跟老闆很熟就一直聊天」、「應該是記大概的時間而已」、「應該是聊天，看Google地圖照片，不像有座位區」、「應該是確診者不確定時間，只好把時間拉長，這樣比較好防範」。

但據了解，該間麵包店在網路上小有名氣，主打無添加劑跟手工製作，平常多以網路訂單為主，每月只開放2天現場購買，因此會有顧客大排長龍買麵包的狀況，確診個案或許就是因排隊等待而停留40分鐘

COVID-19 新冠肺炎 PTT

延伸閱讀

廁所垃圾桶有「活雞」嚇壞民眾 知情人笑：牠喜歡在那裡孵蛋

早餐店點半熟蛋價格貴3倍 同業解釋關鍵原因：費工易失敗

超商創意店名！「鮪魚、米糕、虱目魚」皆有 網笑：肚子好餓

過年送禮最想收到什麼？網答案一面倒：質感高又不失禮

相關新聞

部桃一開始就失控？ 院方：按專家指示也傾聽員工心聲

部立桃園醫院院內感染擴大，醫護和相關人員包括患者已經有15人確診，有醫護人員家屬對外批評部桃一開始管控不佳，造成後面的感...

雲林2對夫妻去過桃醫 已居家隔離並接受疫調

各地疫情升溫，雲林縣衛生局今天下午發出最新報告，經查截至今天下午5時為止，針對桃醫確診案所衍生出來的居家隔離者，經調查統...

確診者停留40分鐘的「麵包店」是何方神聖 網曝每月只開2天

中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增兩例新冠肺炎本土個案，分別是部立桃園醫院出院病患（案889），以及該案的同住家人（案890），並於今（25）日公布相關足跡，包括桃園八德大湳市場、港式飲茶餐廳、全聯以及麵包店等，提醒民眾加強自主健康管理。

指揮中心擴大桃醫防疫網 基隆居家隔離者3+1

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎疫情可能擴散，全台關注。基隆市衛生局今天傍晚表示，基隆共有3人符合桃醫擴大居家隔離要件，已安排...

部桃擴大匡列5千人 立委籲中央給地方人力、資源

衛福部桃園醫院群聚擴大，中央陸續公布確診者疫調足跡，都集中在桃園市，且昨天又擴大匡列5千人要居家隔離，立委萬美玲今天下午...

賴清德呼籲國人當醫護人員後盾、為桃園市府及市民加油

疫情升溫，指揮中心昨天宣布部桃醫院全院列為紅區，共有約5000人必須隔離。副總統賴清德今天在臉書上再度信心喊話，籲請國人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。