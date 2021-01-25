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確診者停留40分鐘的「麵包店」是何方神聖 網曝每月只開2天
中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布新增兩例新冠肺炎本土個案，分別是部立桃園醫院出院病患（案889），以及該案的同住家人（案890），並於今日公布相關足跡，包括桃園八德大湳市場、港式飲茶餐廳、全聯以及麵包店等，提醒民眾加強自主健康管理。
消息一出，有網友發現確診個案於麵包店停留40分鐘，並表示一般人去麵包店都待不到10分鐘，讓他不免好奇這間麵包店是何方神聖，因此決定在PTT上發文詢問。
貼文曝光後，網友留言回應，「莫非在等新鮮出爐？」、「麵包店很好逛耶，有些還可以試吃」、「有可能是老顧客，跟老闆很熟就一直聊天」、「應該是記大概的時間而已」、「應該是聊天，看Google地圖照片，不像有座位區」、「應該是確診者不確定時間，只好把時間拉長，這樣比較好防範」。
但據了解，該間麵包店在網路上小有名氣，主打無添加劑跟手工製作，平常多以網路訂單為主，每月只開放2天現場購買，因此會有顧客大排長龍買麵包的狀況，確診個案或許就是因排隊等待而停留40分鐘。
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