桃園醫院擴大回溯民眾急打1922 4問題最多人問

近日民眾受桃園醫院群聚案疫情影響，防疫專線1922進線爆量，短時間近1萬通，疫情指揮中心指揮官陳時中今天為造成不便致歉。指揮中心並整理4大進線問題，為民解惑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，因應部立桃園醫院擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，防疫專線1922進線湧入許多來電，雖然已經緊急加派人力，但民眾短時間近1萬通，應答速度減慢，應答率不到3成，讓民眾等候較久，對此致歉。

今天1922人力已增至213人、最高可達300人，應答率應會回覆到9成以上。若民眾不願等候，也可利用語音留言，後續會有專人親自回電。

指揮中心列出民眾進線1922反映的問題。

1.目前尚未收到通知，是否需要居家隔離？答：（1）目前衛生人員已陸續通知中，若符合1月6日至19日醫院感染事件回溯對象，如：出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時的相關接觸者，請暫時不要離開家裡，並等候衛生人員通知。若接到衛生人員通知需居家隔離，請依指示完成14天居家隔離及後續採檢，並進行7天自主健康管理。

2.1月6日後有去部桃門診或急診就醫或陪同就醫，要自主健康管理？答：若自1月6日起曾到部立桃園醫院門、急診就醫，請於最後就醫次日起進行14天自主健康管理。

3.自主健康管理期間要注意哪些事情？答：請隨時留意自身健康（早晚量體溫、勤洗手、外出時嚴格遵守全程佩戴口罩，避免搭乘大眾運輸工具及出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所等）；相關規定可至疾病管制署QA查閱。若自主健康管理期間身體不適，請下載線上醫療諮詢平台，經急診專科醫師線上諮詢後，給予處置建議，若醫師評估需就醫，則會通知當地衛生局與指定就醫院所。

4.被通知要居家隔離，該在哪裡隔離？答：於自家進行居家隔離（以1人1室，且含專用衛浴設備為原則）；如為全家均需進行居家隔離者不在此限，且應經常消毒共用區域（含衛浴設備）、交談或需接觸時需全程佩戴口罩，用餐時盡量保持適當距離、使用公筷母匙或分菜完後再進食、避免近距離接觸等相關防疫措施。若有需求，亦可預訂防疫旅宿，或向地方衛生單位申請集中檢疫所（需自行付費）完成居家隔離。