部桃疫情5000人隔離 鄭文燦：成立聯合關懷中心服務

桃園醫院群聚感染擴散，桃園市環保局清潔人員全面消毒，市長鄭文燦今天上午前往桃園清潔中隊視察消毒準備，鄭文燦表示，衛福部清查1月6號以後住院或出院病患大概1200多人，加上陪病者或同住者，一併匡列總數預估超過5000人，市府進行後續疫調及隔離通知書、發放關懷包，市府成立聯合關懷服務中心，提供就醫、生活需求，陪伴所有隔離者完成14天居家隔離、採檢及後續7天自主健康管理。

鄭文燦表示，這次部桃專案，最重要的是個人防疫要落實，希望民眾配合戴口罩、勤洗手、酒精消毒、量測體溫，保持社交距離，才能保持防疫成果，市府因應部桃專案一定要守住社區防線，市民一定要確實遵守防疫規定。

鄭文燦強調，市民市民要確實遵守防疫規定，上商場、量販店、購物中心、傳統市場須戴口罩，停止試用、試吃，生活雖有不便，為了防疫提升等級、社區安全，為陪伴所有隔離者完成14天居家隔離及採檢，後續7天自主健康管理，民政、社政、教育、勞動各局處都要支援衛生局工作。