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部立桃園醫院病房大樓列紅色區 篩檢站作業嚴格把關
衛福部桃園醫院爆發群聚感染，隨著原本在綠色區的案889確診，不但疫情擴大，病房大樓13層以下也全部列為紅色區，匡列相關人數也增加至5000人，今天上午急診中心外面的篩檢站，陸續有民眾到場接受採檢，雖然並非完全和疫情有關，但是醫護人員進出頻繁，讓來拿藥或者看一般感冒，還有要取得相關採檢證明文件的民眾感到緊張。
警方和衛生單位表示，已經接獲中央流行防疫中心相關資料，包括疫調對象，將由各分局按轄區分工派人支援協助完成疫情調查，後續再有接到中央的指示，會隨時機動調派人力協助。
上午也有一名男子到急診室外面和媒體反映，醫院過去對於病房看護的身分都沒有詳查，政府雖然知道，但是沒有認真查緝，衍生逃逸移工充當看護的情形，容易形成防疫缺口。
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