癌婦轉診遭拒 江坤俊喊「歡迎找我」：讓我們為部桃遮風擋雨

部立桃園醫院爆發院內群聚感染，一名原在部桃治療乳癌的病患想轉診，卻到處被拒絕，因此在敏盛醫院研究副院長江坤俊臉書求助。江坤俊24日發文表示，歡迎部桃的乳癌病人向他求診，他表示，「換我們幫部桃的醫護人員遮風擋雨」。

江坤俊在臉書發文呼籲，「各位部立桃園醫院的病友們你們好，桃園每一家醫院都不會拒絕你們，但請大家配合防疫政策，在非常時期醫院會有非常作法」。

江坤俊表示，「如果妳是部立桃園醫院的乳癌病人，妳願意讓我江坤俊為妳治療，請妳先打以下的電話」。他強調，「部桃的醫護人員已經打過美好又艱苦的一戰了，現在暫時請先讓他們休息，換我們幫他們遮風擋雨，桃園所有醫護人員會用盡全力幫全國民眾守住防線」。

許多網友看完暖心喊話紛紛留言「感恩江醫師。台灣真是寶島，才能有這麼多仁心仁術的大醫王」、「謝謝江醫生挺身相救..感恩」、「台灣有那麼多好的醫護人員，又全體ㄧ心抗疫，台灣ㄧ定會很好。謝謝江醫師，謝謝所有辛苦的醫護人員」。