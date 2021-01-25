擴大居家隔離5千人 桃市警局獲中央指示查28人

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚感染，累計已有15人確診，中央流行疫情指揮中心昨天宣布擴大居家隔離匡列人數，初估約有5000人。桃園市警察局昨天接獲中央指示，要查28名居家隔離者，今天凌晨已回覆24人。

警察局長陳國進說，中央昨天交辦28名居家隔離者的疫調，其中有24人為本國籍民眾，今天凌晨2點已經回覆給中央流行疫情指揮中心，另有4人為外籍人士，還在調查中，這不會是唯一一批要調查的人，中央應該還會陸續給名單進行調查。

另外昨天中央專線1922被打爆，桃園市衛生局統計昨天進線電話數高達109通，坦言「跟過去相比是真的過了點」，桃園市長鄭文燦表示，中央已經將專線接聽員拉高至60位，市府也會加派人手協助，如有較為專業的問題再轉接至衛生局相關科室。