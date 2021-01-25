快訊

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

戰場上的保命救護之道：戰傷醫療與個人急救包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴大居家隔離5千人 桃市警局獲中央指示查28人

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
為因應部桃群聚感染擴大，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議。記者陳夢茹／攝影
為因應部桃群聚感染擴大，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚感染，累計已有15人確診，中央流行疫情指揮中心昨天宣布擴大居家隔離匡列人數，初估約有5000人。桃園市警察局昨天接獲中央指示，要查28名居家隔離者，今天凌晨已回覆24人。

警察局長陳國進說，中央昨天交辦28名居家隔離者的疫調，其中有24人為本國籍民眾，今天凌晨2點已經回覆給中央流行疫情指揮中心，另有4人為外籍人士，還在調查中，這不會是唯一一批要調查的人，中央應該還會陸續給名單進行調查。

另外昨天中央專線1922被打爆，桃園市衛生局統計昨天進線電話數高達109通，坦言「跟過去相比是真的過了點」，桃園市長鄭文燦表示，中央已經將專線接聽員拉高至60位，市府也會加派人手協助，如有較為專業的問題再轉接至衛生局相關科室。

COVID-19 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情擴大 桃園學校課輔、營隊、社團活動全停

桃園醫院擴大隔離對象 鄭文燦：連夜處置同心抗疫

部桃染疫病患降載 鄰近醫院門診急診量加重30％以上

影／鄭文燦：桃園不是疫區 多位縣市長表達交流意願

相關新聞

部桃全院紅區警戒 陳時中下午2時召開記者會說明

部桃醫院醫護染疫事件從院內傳入社區，昨日又有一名「低風險綠區」病患（案889）及其同住妻子（案890）染疫，指揮中心昨晚...

疫情擴大 桃園學校課輔、營隊、社團活動全停

衛生福利部桃園醫院醫護染疫擴大，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議上宣布學校的課輔活動、營隊、社團活動全部停止。

居家隔離暴增5000人 侯友宜：中央還沒給資料

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急召開記者會，臨時匡列多達5000人需居家隔離，新北市長侯友宜今早出席板橋區公所里幹事研...

桃園疫情拉緊報！鄭文燦宣布：每天開防疫會議

中央流行疫情指揮中心昨天擴大匡列居家隔離對象，初估會有5千多人被隔離，桃園市長鄭文燦今天召開防疫會議，為因應非常時期，往...

擴大居家隔離5千人 桃市警局獲中央指示查28人

衛生福利部桃園醫院爆發醫護群聚感染，累計已有15人確診，中央流行疫情指揮中心昨天宣布擴大居家隔離匡列人數，初估約有500...

到過桃醫3大類匡列逾5千人 緊急通知立即居家隔離

部立桃園醫院群聚感染擴散，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增案889、案890兩例本土確診個案，宣布全院列為紅區，擴大匡列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。