桃園醫院擴大隔離對象 鄭文燦：連夜處置同心抗疫

中央社 / 桃園24日電

中央流行疫情指揮中心針對衛生福利部桃園醫院群聚案，宣布擴大隔離對象至5000人左右。桃園市長鄭文燦今晚表示，市府團隊已針對居家隔離連夜作業，會與中央合作同心抗疫。

桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查2本土病例，為防範社區傳播，指揮中心晚間宣布即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

鄭文燦表示，防疫視同作戰，要設想最嚴格狀況，這次指揮中心高強度擴大隔離，目的就是要降低醫院及社區風險。桃園市政府會全力協助中央流行疫情指揮中心，協助擴大隔離範圍各項工作，並同步進行居家隔離民眾關懷服務。

鄭文燦指出，晚間接獲來自行政院長蘇貞昌及指揮官陳時中電話，也在第一時間表達市府團隊全力配合，與中央合作齊心抗疫。對於這次擴大居家隔離政策，衛生局同仁會連夜作業，明天防疫會議中還會再加入其他局處協助居家隔離各項作業。

鄭文燦也說，依指揮中心指示這次居家隔離者可與家屬同住，民眾不必擔心檢疫旅館數量，也呼籲同住家屬要注意居家清潔消毒工作，有任何問題都可以撥打1922或是衛生局關懷專線。

另外，隨擴大部桃相關隔離對象的消息傳出，衛福部便利民眾疫情通報及傳染病諮詢24小時免付費「1922」專線晚間遭打爆，更緊急調派60人接聽。桃園市政府衛生局表示，「1922」是衛福部疾病管制署防疫專線；民眾也可撥打衛生局防疫專線0800-033355、（03）336-3270，或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

衛生局說，目前各科室已提供人力支援協助相關作業，近50名人力除接聽民眾諮詢專線，還肩負個案疫調，以及每2天打電話關懷居家隔離者健康狀況工作。雖然今天是假日，但大約仍有近20名防疫人員值班並負責接聽電話為民眾解惑。

COVID-19 新冠肺炎 鄭文燦 衛福部 蘇貞昌 陳時中

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