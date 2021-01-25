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新聞眼／紅色警戒 府院總動員

經濟日報 / 記者 丘采薇鄭媁

衛福部桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨晚突宣布全院列為紅區，共有約5,000人必須隔離。據悉，昨天下午指揮中心記者會後，行政院長蘇貞昌召集各部會召開防疫會議，拍板做成決策，並向蔡總統報告相關決議。疫情轉趨嚴峻，府院也總動員。

昨天蘇揆緊急召集各部會開會，主要是因應原本低風險的綠區病房出現感染源待查的兩個本土病例；但其實，從部桃傳出醫護染疫後，上周起情況擴散，府院就動起來，蔡總統隨時與蘇貞昌保持聯絡，掌握最新發展。副總統賴清德也與中央疫情指揮官陳時中及專家諮詢小組召集人張上淳保持密切聯絡，討論國內疫情變化。

蘇貞昌平時約每周召開一次防疫會議，疫情升溫後，賴清德也曾經主動建議指揮中心應該分區召集會議，中央應視各地需求盤點地方的需要，形成區域防疫合作網絡，以便在變化中快速調整及超前部署，建立更細緻的標準作業流程。

昨天政院召集防疫會議重點，主要是確認各部會合作狀況，尤其指揮中心宣布即刻擴大部桃相關居家隔離對象，共匡列5,000人以上，需要衛福部、民政及警政系統及地方政府共同合作。

至於未來的疫情指揮系統是否會提升層級？行政院昨天認為，目前仍會維持現狀，未來將視疫情發展狀況，不定期檢討相關必要性。

COVID-19 新冠肺炎 蘇貞昌 疫情 衛福部 賴清德 張上淳 陳時中

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