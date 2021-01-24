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桃醫居家隔離擴大 北市府：收到名單後即時作業

中央社 / 台北24日電
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，指揮中心今晚宣布約5000人須居家隔離。圖／中央社資料照
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，指揮中心今晚宣布約5000人須居家隔離。圖／中央社資料照

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，指揮中心今晚宣布約5000人須居家隔離。台北市衛生局表示，尚未收到須隔離者名單，若當中有台北市民，收到後會即時作業，寄發隔離通知書。

桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個本土病例，為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心晚間宣布，即刻擴大桃醫相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

台北市衛生局疾病管制科科長余燦華表示，目前還沒收到台北市須居家隔離者的名單，明早收到後會立即寄發隔離通知書，若居家隔離民眾有任何生活上的需求，可透過關懷中心尋求協助。

余燦華提醒民眾配合防疫政策，隔離期間如有發燒及乾咳、呼吸急促、喉嚨痛等呼吸道症狀、不明原因腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請務必撥打衛生局防疫專線，由專人協助安排以救護車至指定醫院就醫，切勿自行就醫；若違反隔離措施，可裁罰新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛生局表示，台北市居家隔離及居家檢疫者關懷服務中心提供每日電話關懷、送餐服務、就醫安排、通訊診療、防疫計程車、提供相關衛教、垃圾清運等各項基本生活支持，若因防疫壓力焦慮不安，可撥打心理衛生諮詢專線。

COVID-19 新冠肺炎

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