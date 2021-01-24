部桃擴大居家隔離人數破5千 陳時中揭「全院轉紅區警戒」關鍵點

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個病例，為防範社區傳播，指揮中心晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會公布國內新增2例與部桃有關的本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）和3例境外移入。部桃1月12日爆發群聚事件至今，醫護、病人及家屬共15例確診，其中包括4個家庭。

指揮中心晚間再度召開記者會，陳時中宣布，即刻擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日，整棟醫療大樓出院病患和其同住者、陪病者及其同住者，及新增個案案889就醫的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離14天，且期滿安排採檢。

先前部桃醫療大樓依風險等級分為紅黃綠區，但今天確診的病人，是位於相對低風險的綠區12A病房，且目前感染源尚待釐清，足跡待查，指揮中心下午先將12A轉列高風險的紅區，到了晚間，擴大為全棟醫療大樓都是紅區。

為何加嚴防疫措施，陳時中表示，目前將醫療大樓視為風險區，目前院內控管足夠，但出院的部分需要加強處理。下午先就風險比較高的緊急處理，且再度開會，確認相關量能，認為社區的警訊已經出現，應該做更完整的防火牆。

陳時中說，匡列的範圍很大，影響很大，但非常時期，尤其陪病者要匡列比較困難，全部加起來可能會有5000人之多，希望能對社區風險減到最低。

至於探病者，陳時中說，要匡陪病者已有一定難度，但探病者若有必要也會匡列。

上述醫院相關接觸者即刻起不能外出，等候通知，今晚6時起衛福部專人及警政、民政單位等會協助聯繫。