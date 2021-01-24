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部桃只出不進卻感染擴散 陳時中坦言防火牆有縫

中央社 / 台北24日電
部立桃園醫院發生新冠肺炎疫情，指揮中心今天宣布新增2起本土病例，其中案889曾於12樓病房住院。記者曾原信／攝影
部立桃園醫院發生新冠肺炎疫情，指揮中心今天宣布新增2起本土病例，其中案889曾於12樓病房住院。記者曾原信／攝影

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染擴散到家戶與社區，部分人士對指揮中心有負評，並認為早該重金買疫苗讓醫護施打，指揮官陳時中今天坦言防火牆有小縫隙，但選擇清空部桃，只出不進，是對出院病人進行不同風險等級管理。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會宣布國內新增2例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）和3例境外移入。部桃1月12日爆發群聚事件至今，醫護、病人及家屬共15例確診，其中包括4個家庭。

部桃群聚感染擴散，部分人士認為，新增的家庭病例先前沒有篩檢、也未隔離，這是防疫的漏洞；也有人認為，發生院內感染的醫院不該「只出不進」，應該是「不出不進」。前立法委員孫大千更質疑，如果去年底就讓醫護接種新冠肺炎疫苗，就不會有這次群聚。

今天也有媒體詢問，有醫師認為這是政策上的大錯誤，因為院內防火牆和社區都有破洞。陳時中指出，用大錯誤形容，他覺得嚴重了，也不希望變成大錯誤，對於有人這樣期待，他認為大可不必。

他並說，美國、以色列都已施打疫苗，但疫情仍持續，若把所有希望放在疫苗上，忽略基本防疫，可能造成更大破口，目前台灣購買疫苗有多重管道，對於取得一定數量疫苗，指揮中心有信心。

媒體也提到，有專家認為部桃的病人不應該轉出，即使轉出，他們的家屬應一人一戶隔離。

陳時中說，每個防疫時刻都有戰略面要選擇，還需要有執行力，每個策略很難事先說一定對，這次是根據專業判斷和以往經驗做出選擇，不管何種策略，院內分區管制都是必要的。

陳時中指出，醫院發生院內感染，不管是「不出不進」或「只進不出」，都有出院病人管理問題。

他說明，不出不進的好處就是現有的感染情況不會往外擴散，但院內已有染疫，要隔離不太可能，醫護沒有隔離，就會增加院內感染風險。

如果只進不出，陳時中分析，把醫護隔開，召其他醫院醫護支援，好處是染疫醫護不會院內互相感染，但支援醫護可能對動線、器械不熟，且與被隔離醫護交接有困難，可能影響醫療量能。

陳時中指出，指揮中心這次選擇只出不進，把醫護做綠區、紅區等區隔，讓病人在最好防護下轉出，維護病人權益和醫院感染控制的完整性；針對出院病人，分居家隔離、陪病隔離和關懷等3個風險等級管理，並建立App就醫平台，讓部桃為原先負責病人繼續看診，這些都是選擇，執行上有沒有做好則是成敗因素。

至於一人一戶，陳時中表示，病患部分不會這樣做，因為都是陪病或照顧者，醫護盡量安排集中檢疫，主要是考量會增加移動風險，且醫護自我照顧能力較好，因此未強制一人一戶。

COVID-19 新冠肺炎 陳時中 衛福部

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