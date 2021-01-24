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為何部桃「只出不進」？陳時中分析3大策略優劣

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
部立桃園院內感染群聚再度擴大，今天中央流行疫情指揮中心公布國內又新增兩例本土新冠肺炎確定病例。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
部立桃園院內感染群聚再度擴大，今天中央流行疫情指揮中心公布國內又新增兩例本土新冠肺炎確定病例。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

今日新增2例本土個案案889、890均為部立桃園醫院群聚事件確診者，醫院綠區屬風險較低區域，然兩人分別為綠區病患及陪病者，指揮中心指揮官陳時中今解釋部桃「只出不進」策略原因，他表示，對於不同區做區隔和隔離策略，讓病人在最好防護下轉出，醫療量能變低時，病人負荷也變低，希望達到兼顧病人照顧和醫院感控的完整。

陳時中表示，專家各種角度都各有不同，但有戰略面需要選擇，再者就是需要執行力，步步都要做好。整體戰略的選擇有三，分別為「只出不進」、「不進不出」或是「只進不出」等，不論是怎樣的策略都很難事先去講怎樣一定對，這都是根據專業和經驗的選擇。他強調，「分區管制」這是必要的，不論何種策略。

陳時中表示，「不出不進」大的好處是現有的不會往外擴散，但是院內已有人染疫，相關隔離在院內者原本都是滿的，要再隔離變成不可能，病人那麼多，人力這麼多，染疫可能性的人也在醫院裡面走，增加院內感染風險甚多，「好處是對於現有的人不會往外拓，但醫院損傷可能很重」。

陳時中分析，「只進不出」的進入來源大概只有2個，一個是召回的醫護人員和支援的醫護人員，這樣就沒有染疫醫護繼續造成病患感染，這是好處，但是支援的其他醫院人員，場地、動線、器械都不熟，再加上原來的醫護都隔離，交接有很大的困難，「新人員都不熟悉的狀況下，照顧量能會有很大的傷害」，病情如果一直變化中，很難交接之下，總不能直接跟可能染疫的人再混一起。

陳時中補充，萬一只進不出要把以前的病人召回來，醫療量能已經不足，再召回人進來，「會把醫療弄垮了」。

陳時中表示，各種策略的選擇都有其側重的目的，但召回和對於院內的損傷會很大，所以這次選「只出不進」，對於不同區做區隔和隔離策略，病人在最好防護下轉出，醫療量能變低時，病人負荷也變低，希望達到兼顧病人照顧和醫院感控的完整。

然「只出不進」和「不出不進」仍有風險，陳時中表示，這兩個都有「出院病人管理」的問題，怎樣在出院管理上做得更好，所以現在用三種風險等級去訂定陪病的隔離等關懷、分級管理，維持原本的就醫權益，因此建立app平台給他們適當聯繫管道，並且給予複診繼續看診。

COVID-19 新冠肺炎 陳時中 部立桃園醫院

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