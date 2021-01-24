為何部桃「只出不進」？陳時中分析3大策略優劣

今日新增2例本土個案案889、890均為部立桃園醫院群聚事件確診者，醫院綠區屬風險較低區域，然兩人分別為綠區病患及陪病者，指揮中心指揮官陳時中今解釋部桃「只出不進」策略原因，他表示，對於不同區做區隔和隔離策略，讓病人在最好防護下轉出，醫療量能變低時，病人負荷也變低，希望達到兼顧病人照顧和醫院感控的完整。

陳時中表示，專家各種角度都各有不同，但有戰略面需要選擇，再者就是需要執行力，步步都要做好。整體戰略的選擇有三，分別為「只出不進」、「不進不出」或是「只進不出」等，不論是怎樣的策略都很難事先去講怎樣一定對，這都是根據專業和經驗的選擇。他強調，「分區管制」這是必要的，不論何種策略。

陳時中表示，「不出不進」大的好處是現有的不會往外擴散，但是院內已有人染疫，相關隔離在院內者原本都是滿的，要再隔離變成不可能，病人那麼多，人力這麼多，染疫可能性的人也在醫院裡面走，增加院內感染風險甚多，「好處是對於現有的人不會往外拓，但醫院損傷可能很重」。

陳時中分析，「只進不出」的進入來源大概只有2個，一個是召回的醫護人員和支援的醫護人員，這樣就沒有染疫醫護繼續造成病患感染，這是好處，但是支援的其他醫院人員，場地、動線、器械都不熟，再加上原來的醫護都隔離，交接有很大的困難，「新人員都不熟悉的狀況下，照顧量能會有很大的傷害」，病情如果一直變化中，很難交接之下，總不能直接跟可能染疫的人再混一起。

陳時中補充，萬一只進不出要把以前的病人召回來，醫療量能已經不足，再召回人進來，「會把醫療弄垮了」。

陳時中表示，各種策略的選擇都有其側重的目的，但召回和對於院內的損傷會很大，所以這次選「只出不進」，對於不同區做區隔和隔離策略，病人在最好防護下轉出，醫療量能變低時，病人負荷也變低，希望達到兼顧病人照顧和醫院感控的完整。

然「只出不進」和「不出不進」仍有風險，陳時中表示，這兩個都有「出院病人管理」的問題，怎樣在出院管理上做得更好，所以現在用三種風險等級去訂定陪病的隔離等關懷、分級管理，維持原本的就醫權益，因此建立app平台給他們適當聯繫管道，並且給予複診繼續看診。