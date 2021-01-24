部桃增2例綠區無篩檢！ 陳時中：將有疑慮的綠區轉紅區

部立桃園醫院群聚事件已有15人染疫，今日新增的2例個案中均出自「低風險綠區」，指揮中心指揮官陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等。

針對有綠區病患及陪病者染疫，陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等；原來認為等級低，現在發現風險高，再升級，步調比較不會亂。每個等級都各有管制方法，風險提升會有等級改變，一慣性比較好。

指揮中心發言人莊人祥表示，案889、890的Ct值為18、26，發病日都是20日，同時發病但Ct值為何會有差距，需要後續研究。

至於今日本土個案有無篩檢過？陳時中表示，他們之前都沒有被篩檢過。

至於2人的足跡？陳時中表示，初步疫調幾天比較可能的傳染期，已經匡列1名一起打乒乓球的好朋友，其他在外面吃過兩次飯，確認時間點，再跟大家報告。而案889離開醫院是否是搭大眾運輸？陳時中表示，疫調完在報告，應該不是。