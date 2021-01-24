快訊

部桃新增個案感染源在哪？陳時中：不排除檢驗血清釐清

部桃「低風險綠區」無篩檢增2本土 初步疫調曾外出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃增2例綠區無篩檢！ 陳時中：將有疑慮的綠區轉紅區

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
指揮官陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等。圖／指揮中心提供

部立桃園醫院群聚事件已有15人染疫，今日新增的2例個案中均出自「低風險綠區」，指揮中心指揮官陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等。

針對有綠區病患及陪病者染疫，陳時中表示，會將有疑慮的綠區就是轉為紅區，並按照紅區規格去檢驗疫調等；原來認為等級低，現在發現風險高，再升級，步調比較不會亂。每個等級都各有管制方法，風險提升會有等級改變，一慣性比較好。

指揮中心發言人莊人祥表示，案889、890的Ct值為18、26，發病日都是20日，同時發病但Ct值為何會有差距，需要後續研究。

至於今日本土個案有無篩檢過？陳時中表示，他們之前都沒有被篩檢過。

至於2人的足跡？陳時中表示，初步疫調幾天比較可能的傳染期，已經匡列1名一起打乒乓球的好朋友，其他在外面吃過兩次飯，確認時間點，再跟大家報告。而案889離開醫院是否是搭大眾運輸？陳時中表示，疫調完在報告，應該不是。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院 陳時中

延伸閱讀

3天無確診就安全？ 陳時中：2月4日前都緊繃沒放鬆本錢

提案刪蕭美琴業務費挨轟 藍委反控民進黨「雙標政府」

部桃防火牆 陳時中：存在小縫隙

部桃群聚增1人 隔離967人史上最多

相關新聞

為何部桃「只出不進」？陳時中分析3大策略優劣

今日新增2例本土個案案889、890均為部立桃園醫院群聚事件確診者，醫院綠區屬風險較低區域，然兩人分別為綠區病患及陪病者...

部桃新增個案感染源在哪？陳時中：不排除檢驗血清釐清途徑

部立桃園院內感染群聚再度擴大，今天中央流行疫情指揮中心公布國內又新增兩例本土新冠肺炎確定病例，其中一人為該院出院病患(案...

部桃增2例綠區無篩檢！ 陳時中：將有疑慮的綠區轉紅區

部立桃園醫院群聚事件已有15人染疫，今日新增的2例個案中均出自「低風險綠區」，指揮中心指揮官陳時中表示，會將有疑慮的綠區...

部桃染疫病患降載 鄰近醫院門診急診量加重30％以上

桃園市長鄭文燦今天慰勉中壢天晟醫院醫護團隊為防疫辛勞付出，表示天晟醫院是中壢區最具規模的醫院，部立桃園醫院病患降載之後，...

今新增本土個案感染源不明 部桃戶外採檢區現採檢人潮

衛生福利部桃園醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，再新增2例本土個案，分別為一名60多歲的本國籍出院...

部桃群聚擴大 曾在部桃看病民眾就醫前先線上諮詢

桃園醫院武漢肺炎群聚案，疫情指揮中心指揮官陳時中日前午宣布啟動部桃專案，出院或轉院病人將列隔離對象，1月6日至19日由綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。