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部桃新增個案感染源在哪？陳時中：不排除檢驗血清釐清

部桃「低風險綠區」無篩檢增2本土 初步疫調曾外出

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今新增本土個案感染源不明 部桃戶外採檢區現採檢人潮

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，再新增2例本土個案，但感染源不明，今天早上開始陸續有不少人排隊等待採檢。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，再新增2例本土個案，但感染源不明，今天早上開始陸續有不少人排隊等待採檢。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，再新增2例本土個案，分別為一名60多歲的本國籍出院病患（案889）及其同住家人（案890）。

案889在1月8日至11日期間到部桃住院，由案890陪病，後來陸續有其他症狀，23日因其他疾病就醫，量體溫發燒後隔離採檢，今天才確診。

陳時中指出，案889為12A的病患，部桃先前將醫院依院內風險區畫分為綠、黃、紅區，12A原本屬於綠區，這次因爲案889採檢確診後，已將12A的醫護人員全數召回採檢，且把12A、12B、10A全部改為高風險紅區，目前因部桃群聚而居家隔離者有1301人。

部桃戶外採檢區今天一大早就有許多人陸續排隊等待採檢，和前幾天相較之下明顯多了許多人，所有人都將口罩戴緊，有秩序的排隊，但只要媒體靠過去想詢問相關狀況，都只能得到搖搖頭、閉口不提的回應。

目前無從得知，是否是為這次部桃群聚再擴大，因綠區改為紅區而增加匡列採檢醫護人員，導致戶外採檢區的人潮又再度湧現。

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