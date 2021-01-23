隔離前來不及與家人道別 染疫護理師曝催淚內幕「從不後悔」

近日衛福部桃園醫院群聚感染新冠肺炎，一名院內加護病房的護理師在臉書發文，因為要照顧重症患者，讓她了解到「世界上最遙遠的距離，是家人就在妳的面前，但卻抱不到也碰不到」，不過她還是決定堅守崗位，與大家繼續奮戰。

尤姓護理師在臉書上發文表示，疫情剛開始的時候，她聽著學姊們回憶當年SARS時期的經歷，覺得很不可思議，當時的第一線醫護人員真的很辛苦、很偉大，也因為有了那時候的經驗，再加上很多醫護人員的犧牲，才有現在的SOP，也讓他們有一個正確的方向。

畢業之後踏入臨床，她開始走急重症外科這條路，沒想到也有需要照顧COVID-19重症病患的那一天，「我永遠都記得醫院的第一個重症患者，當單位接到通知的時候，所有長官都來了，大家同心協力的將一切準備就緒，一而再、再而三的反覆檢查好幾遍，防護裝備齊不齊全，酒精、乾洗手、漂白水全部準備，就怕漏了哪一個重要的環節」。

她表示過了快一年也陸陸續續照顧了好幾個病患，每一次穿完全套的防護裝備，怕的就是看不到的病毒，「關在負壓隔離病房裡面，缺了什麼東西，都要外面的人協助，畢竟穿脫隔離衣很耗時間，而且越快越容易出錯，怎麼可能髒了馬上就換一件」。

且在進入負壓隔離病房前，她還會站在鏡子前面檢視自己，確定穿戴正確且齊全才會進去，在被通知要居家隔離的那一天，她照顧完重症患者，在醫院洗完澡，才跟著同事坐著醫院安排的車來到檢疫所，「根本來不及收行李，也來不及跟先生、女兒們說再見」。

而她也PO出一張家人在遠處看望的照片，更訴說先生是這段期間最辛苦的人，除了要面對公司及學校給的壓力，還要照顧兩個小孩，且在天氣最冷的那一天，先生帶這小孩送行李給她，讓她了解到「世界上最遙遠的距離，是家人就在妳的面前，但妳卻抱不到也碰不到，因為害怕連累」。

這段時間許多人的關心與陪伴都讓她十分感激，也強調檢疫所什麼都不缺，每天吃很飽，睡很暖，更感謝先生的支持，讓她可以堅守崗位，繼續和大家奮戰，「從來都不後悔選擇了這一條路，第一線醫護人員加油」。