王必勝曝光部桃前進指揮所第6天情況 盼早日解除危機

部立桃園醫院前進指揮所設立第6天，指揮官王必勝醫師透過臉書曝光了目前桃園醫院內部的情況，並表示現階段與各醫療專家不斷討論如何妥善調度，更感謝聯防醫院的協助，簡單以「我將病人的健康與福祉作為我的首要顧念」，對外表達期盼疫情危機早日解除的想法。

王必勝表示，他代表部立桃園醫院，向這次事件受到影響的病人，致上最誠摯的歉意，更感謝桃園市長鄭文燦能協處桃園各級醫院聯防，全力協助處理部分部桃相關病人，他也坦承「當然這也造成各友院的負擔和風險，至為抱歉。透過健保卡註記的方式可以提醒各醫院多注意。」

目前前進指揮所狀況仍在確實分艙分流的感染管制，從指揮中心前幾天深夜調派救護車清空桃醫的住院病患，目前還有部分患者仍在住院治療，也有數百名醫護留守，更有醫護前幾天就選擇自願住進病房，希望不要將病毒帶出院區影響家人或民眾。

王必勝指出，這2天討論並執行了很多病人照顧的相關問題，並研擬如何在確實分艙分流的感染管制前提下，妥善調度照護重症、戒護、安寧、居隔、洗腎以及等待化療或放射線療程的病人，許多困難都必須考慮周詳。