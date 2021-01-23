染疫老翁僅二女兒沒確診 莊人祥：可能在潛伏期

桃園醫院群聚疫情擴大，曾到醫院照顧90多歲染疫老父的3名女兒中已有2人染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，老翁二女兒經3次採檢均為陰性，可能還在潛伏期。

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件，昨天首次出現該院住院病患染疫，該名個案為高齡90多歲的老翁，研判是被染疫護理師照顧期間遭傳染，該名老翁共有3名同住女兒，繼大女兒昨天確診後，三女兒今天也確診，傳染途徑引發外界好奇。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，由於老翁三女兒（案885）是染疫老翁（案881）在醫院的主要陪病者之一，回家、隔離後也是主要照顧者，因此可能被染疫護理師（案852）傳染，也可能被父親傳染，但個案目前沒有症狀，比較難推測可能感染的時間點。

陳時中表示，染疫護理師、染疫老翁、老翁大女兒及三女兒是一個團體，從發病時間來看，有可能是染疫護理師傳給這3人，也可能是3名家庭密切接觸者互相傳染，很難判定確切的感染途徑。

至於一同照顧染疫老翁的二女兒狀況如何，莊人祥表示，目前二女兒已於1月11日、17日、22日進行3次採檢，檢驗結果均為陰性，可能還處於潛伏期。

陳時中進一步說明，之所以驗出陰性結果，有可能是沒病毒，也可能是病毒量不足，但根據過去經驗，沒有特別的症狀確實不太容易被採檢出來，因此外界雖有聲音建議要普篩，卻遲遲沒被指揮中心採納，主要就是普篩不僅很難找出病人，驗出陰性的民眾也容易變得鬆懈。

此外，指揮中心今天也公布案882（染疫老翁的大女兒）曾於1月19、20日到桃園仲平黃昏市場採買。陳時中表示，相關足跡一旦調查出來，地方衛生單位都會馬上展開消毒作業，會盡力讓大家安心，但仍呼籲民眾不用過於恐慌，曾出沒相關場所的民眾應對自己的身體狀況提高緊覺，一旦出現疑似症狀務必及時通報。