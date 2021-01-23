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案881的三女兒確診 指揮中心：院內、家戶感染機會都有

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
陳時中更傾向案885是在院內感染，他解釋，一家四口中三人確診，從父親案881、大女兒案882及三女兒案885，到底誰傳給誰，從發病時間看起來像案852染疫護理師傳播，但他已坦言「他們三人都是密切接觸者，因為沒有症狀，很難判定誰傳給誰。」圖／指揮中心提供
陳時中更傾向案885是在院內感染，他解釋，一家四口中三人確診，從父親案881、大女兒案882及三女兒案885，到底誰傳給誰，從發病時間看起來像案852染疫護理師傳播，但他已坦言「他們三人都是密切接觸者，因為沒有症狀，很難判定誰傳給誰。」圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，指揮中心坦言，院內感染或家戶感染機會都高，但指揮官陳時中更傾向院內感染。

案885感染地究竟是在醫院內感染，還是居家隔離期間被染疫父親感染，指揮中心發言人莊人祥表示，案885為案881是主要陪病者之一，在1月11日至14日之間，案852染疫護理師曾照顧案881，當時也是協助陪病。

居家隔離期間，案881與院內主要照顧者二個女兒是在同一房間隔離，包含案885，案882（大女兒）住在同屋不同房，不論醫院或在家中僅負責送餐。莊人祥認為，因案885沒症狀，很難了解感染時間是何時，所以院內感染或家戶感染都有可能。

但陳時中更傾向案885是在院內感染，他解釋，一家四口中三人確診，從父親案881、大女兒案882及三女兒案885，到底誰傳給誰，從發病時間看起來像案852染疫護理師傳播，但他已坦言「他們三人都是密切接觸者，因為沒有症狀，很難判定誰傳給誰。」

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