傳部桃病患遭他院拒收 陳時中：不可無故拒收
外傳有衛福部桃園醫院一般患者到其他醫療院所就醫遭拒收，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前站未接獲相關訊息，但強調醫院對病患有責任，不可無故拒收。
有媒體報導指出，台大醫院目前建議桃園來的患者一律進行採檢。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今早已向台大醫院求證，台大表示並沒有要求所有桃園來的患者都要採檢，目前該院採檢原則跟中央一致，只要醫師認為有疑似症狀，無論桃園或其他縣市來的患者都可公費採檢。
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