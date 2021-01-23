案882足跡出爐 1月19、20日曾赴仲平黃昏市場購買晚餐

案882是部桃群聚首例確診病患家屬，但當初未被匡列為居家隔離者，仍可外出購買三餐，指揮中心指揮官陳時中今公布，目前已掌握其部分足跡，1月19及20日傍晚曾赴桃園仲平黃昏市場，詳細時間還在校對，相對足跡單純，這兩天市場活動史者，應自主健康管理到2月3日。

陳時中說，該黃昏市場地址為桃園市桃園區中洲街98-96號，地方衛生單位會馬上對該黃昏市場進行消毒作業，「這是已經發生的事情，不要過度恐慌，但要警惕」，提醒有去過的民眾提高警覺，有任何症狀應即時通報衛生單位。

案882及其父親（案881）昨天確診，指揮中心今天公布，三女兒採檢結果也是陽性，確診成為我國第885案，目前一家四口已有三人確診，各界都關心二女兒是否可能染疫，指揮中心發言人莊人祥表示，目前二女兒已採檢三次，都是陰性，仍會繼續觀察。