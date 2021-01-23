快訊

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內最大隔離規模！ 部桃隔離達967人 追回304名出院者

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
陳時中表示，部立桃園醫院新冠院內群聚隔離14天總計967人，「這確實是自新冠肺炎防疫以來規模最大」，這是最大的防火牆，因為各次群聚疫情相對規模較大，希望以隔離方式，建立防火牆，達到保護社區效果。記者陳碧珠／攝影
陳時中表示，部立桃園醫院新冠院內群聚隔離14天總計967人，「這確實是自新冠肺炎防疫以來規模最大」，這是最大的防火牆，因為各次群聚疫情相對規模較大，希望以隔離方式，建立防火牆，達到保護社區效果。記者陳碧珠／攝影

部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，該醫院群聚共13人確診。「部桃專案」已追回304人出院者隔離，該群聚隔離14天人數高達967人。

指揮中心指揮官陳時中表示，部立桃園醫院新冠院內群聚隔離14天總計967人，「這確實是自新冠肺炎防疫以來規模最大」，這是最大的防火牆，因為各次群聚疫情相對規模較大，希望以隔離方式，建立防火牆，達到保護社區效果。

陳時中進一步說明，醫院403人、社區260人，針對一月六日至十九日之間，自部桃紅區出院病人及陪病家屬列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，阻絕社區擴散，目前已回溯304人，納為隔離14天對象。

針對案838、839、852、856、863-865、868-870、881、882、885接觸者採檢情形，陳時中說，醫院接觸者已採檢510名，498名陰性，6名陽性(案852、 856、863、868、869、881)；社區接觸者已採檢134名，127名陰性，6名陽性(案839、864、865、870、882、885)。

接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
接觸者採檢情形。圖／指揮中心提供
「部桃專案」已追回304人出院者隔離，該群聚隔離14天人數高達967人。圖／指揮中心提供
「部桃專案」已追回304人出院者隔離，該群聚隔離14天人數高達967人。圖／指揮中心提供

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院 陳時中

延伸閱讀

部桃疫情再擴大！ 90歲住院患者案881又1女兒確診

官字兩張嘴 責任拋基層

陳時中：加購流感疫苗 仍比美便宜

部桃群聚感染擴大…病患家屬2染疫 已12人確診

相關新聞

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，該群聚隔離14天人數高達967人，創國內防疫新冠史上最大隔離數，目前前進指揮所已成立6天...

民眾送暖！桃醫瀰漫臭豆腐味道 大型紙箱用板車不斷送進醫療大樓

衛福部桃園醫院醫療大樓今天下午3時許突然瀰漫一股臭豆腐氣味，還有醫護人員從醫療大樓內推出板車外出接應，一箱箱大型紙箱裝滿...

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

案882是部桃群聚首例確診病患家屬，中央流行疫情指揮中心今天下午公布，其在19及20日傍晚曾赴桃園仲平黃昏市場，市場攤販...

國內最大隔離規模！ 部桃隔離達967人 追回304名出院者

部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨...

案882足跡出爐 1月19、20日曾赴仲平黃昏市場購買晚餐

案882是部桃群聚首例確診病患家屬，但當初未被匡列為居家隔離者，仍可外出購買三餐，指揮中心指揮官陳時中今公布，目前已掌握...

染疫老翁僅二女兒沒確診 莊人祥：可能在潛伏期

桃園醫院群聚疫情擴大，曾到醫院照顧90多歲染疫老父的3名女兒中已有2人染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，老翁二女兒經3次採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。