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國內最大隔離規模！ 部桃隔離達967人 追回304名出院者
部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，該醫院群聚共13人確診。「部桃專案」已追回304人出院者隔離，該群聚隔離14天人數高達967人。
指揮中心指揮官陳時中表示，部立桃園醫院新冠院內群聚隔離14天總計967人，「這確實是自新冠肺炎防疫以來規模最大」，這是最大的防火牆，因為各次群聚疫情相對規模較大，希望以隔離方式，建立防火牆，達到保護社區效果。
陳時中進一步說明，醫院403人、社區260人，針對一月六日至十九日之間，自部桃紅區出院病人及陪病家屬列為居家隔離，希望用隔離建立防火牆，阻絕社區擴散，目前已回溯304人，納為隔離14天對象。
針對案838、839、852、856、863-865、868-870、881、882、885接觸者採檢情形，陳時中說，醫院接觸者已採檢510名，498名陰性，6名陽性(案852、 856、863、868、869、881)；社區接觸者已採檢134名，127名陰性，6名陽性(案839、864、865、870、882、885)。
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