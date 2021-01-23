部桃疫情再擴大！ 90歲住院患者案881又1女兒確診

部立桃園醫院新冠院內群聚昨天首見住院患者及家屬染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，該醫院群聚共13人確診。

陳時中表示，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人及主要照顧者之一，也就是他的三女兒，在院內照顧父親，先前已列為案852接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離。

陳時中進一步說明，昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。