聽新聞
test
0:00 / 0:00
部桃疫情再擴大！ 90歲住院患者案881又1女兒確診
部立桃園醫院新冠院內群聚昨天首見住院患者及家屬染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，該醫院群聚共13人確診。
陳時中表示，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人及主要照顧者之一，也就是他的三女兒，在院內照顧父親，先前已列為案852接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離。
陳時中進一步說明，昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。
指揮中心統計，截至目前國內累計143747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言