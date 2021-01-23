快訊

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃疫情再擴大！ 90歲住院患者案881又1女兒確診

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者陳碧珠／攝影

部立桃園醫院新冠院內群聚昨天首見住院患者及家屬染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨確診住院患者（案881）的另一名同住三女兒確診，該醫院群聚共13人確診。

陳時中表示，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人及主要照顧者之一，也就是他的三女兒，在院內照顧父親，先前已列為案852接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離。

陳時中進一步說明，昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

指揮中心統計，截至目前國內累計143747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。

今天新增三例確診。圖／指揮中心提供
今天新增三例確診。圖／指揮中心提供
今天新增三例確診。圖／指揮中心提供
今天新增三例確診。圖／指揮中心提供

COVID-19 新冠肺炎

延伸閱讀

500萬劑疫苗談判延遲？孫大千：是誰把救命疫苗搞掉了

官字兩張嘴 責任拋基層

陳時中：加購流感疫苗 仍比美便宜

部桃群聚感染擴大…病患家屬2染疫 已12人確診

相關新聞

史上最大隔離數 案882讓陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」

部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，該群聚隔離14天人數高達967人，創國內防疫新冠史上最大隔離數，目前前進指揮所已成立6天...

民眾送暖！桃醫瀰漫臭豆腐味道 大型紙箱用板車不斷送進醫療大樓

衛福部桃園醫院醫療大樓今天下午3時許突然瀰漫一股臭豆腐氣味，還有醫護人員從醫療大樓內推出板車外出接應，一箱箱大型紙箱裝滿...

確診者去過仲平黃昏市場 里長喝斥逛攤民眾：口罩戴好

案882是部桃群聚首例確診病患家屬，中央流行疫情指揮中心今天下午公布，其在19及20日傍晚曾赴桃園仲平黃昏市場，市場攤販...

國內最大隔離規模！ 部桃隔離達967人 追回304名出院者

部立桃園醫院新冠院內群聚再擴大，國內新增一名本土個案新冠肺炎個案（案885），又是與部立桃園醫院新冠院內群聚衍伸，就是昨...

案882足跡出爐 1月19、20日曾赴仲平黃昏市場購買晚餐

案882是部桃群聚首例確診病患家屬，但當初未被匡列為居家隔離者，仍可外出購買三餐，指揮中心指揮官陳時中今公布，目前已掌握...

染疫老翁僅二女兒沒確診 莊人祥：可能在潛伏期

桃園醫院群聚疫情擴大，曾到醫院照顧90多歲染疫老父的3名女兒中已有2人染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，老翁二女兒經3次採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。