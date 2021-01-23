部立桃園醫院轉20名病患到林口長庚 鄭文燦視察打氣

衛福部桃園醫院爆發院內感染事件，病患陸續轉到其他醫院收治，林口長庚身為全國最大醫學中心，也承接20名部桃病患，市長鄭文燦今天在衛生局長王文彥陪同下到林口長庚視察了解戶外篩檢站動線，並致贈蘋果與蛋捲禮盒為醫護加油打氣，表示林口長庚醫院在防疫戰爭扮演關鍵角色，希望大家給部桃、長庚等醫院多點鼓勵與支持。

鄭文燦也說明，先前提及衛福部桃園醫院1年來累計收治114名確診病患，但昨天與院方再度確認後，所謂114名是桃園市籍，其實加上收治外縣市的確診者，總數達到176人，包含7人是先收治後轉院者，代表單是部桃就收了全國5分之1的病患，負擔很重。

由於桃園多家急救責任醫院分擔衛福部桃園醫院原本收治病患，林口長庚就接了20名轉院病患，還有100多名是轉來就診，鄭文燦今天早上到林口長庚醫院慰勉防疫人員，林口長庚決策委員會主委程文俊代表致謝，談到1年來同仁相當辛苦，感謝市長鼓勵。

鄭文燦表示，林口長庚是台灣重要醫學中心，不僅收治重度病患使用呼吸器、葉克膜者是全國最多，檢驗量也是全台最大，過去1年來，許多採檢都是漏夜在實驗室加班處理，精準度很高，包括在研究發展、醫院管理與重症治療上都扮演無可取代角色。