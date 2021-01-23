影／桃園醫院群聚感染 蔡英文：為醫護、桃園人加油

衛福部桃園醫院群聚感染，蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮時，公開呼籲國人，「我們緊張，但我們不用驚慌」，她感謝站在防疫第一線的醫護人員、桃園人付出，為他們加油打氣，她也呼籲國人，不分地方，不分黨派，團結落實防疫，台灣這樣才會贏。

蔡英文今天上午參拜聖帥宮、致贈「道弘德普」匾額。廟方為防疫，在廟前廣場擺放椅子，針對到場民眾量體溫、消毒等採實聯制，並且動線設計，民眾僅能在廟前廣場活動，禁止進入廟內。

蔡英文在致詞時說，她今天來感謝神明庇祐台灣在防疫一路走來平安，衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，「我們緊張，但我們不用驚慌」。

蔡英文指出，她要向醫護人員道感謝，醫護人員不眠不休，站在防疫第一線替我們做防疫工作，她近日聽到許多醫護人員溫馨的故事，有醫護人員有的忙到沒時間回家，也有的為要保護家人、避免長時間接觸，自願住醫院病房等，這段期間醫護人員犧牲奉獻、辛苦，利用這個機會，她邀在場鄉親以鼓掌為醫護加油、感謝醫護人員。

蔡英文說，桃園是國家的門戶，很多有可能染疫案例在國門被找出來，最近、最方便送到醫院就是衛部桃園醫院，桃園一直都站在防疫第一線，她也邀在場鄉親為桃園人加油。