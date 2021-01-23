聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園醫院群聚感染 蔡英文：我們緊張，但我們不用驚慌
衛福部桃園醫院群聚感染，疫情緊張，蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮時呼籲國人，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。
蔡英文今天上午參拜聖帥宮、致贈「道弘德普」匾額，隨後在致詞時說，她今天此行目的是來感謝神明庇祐台灣在防疫一路走來平安，今年以來，全世界疫情更加嚴重，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。
蔡英文指出，因為處理疫情的中央疫情指揮中心信心、也都有所掌握，所以不用驚慌，我們對防疫團隊有信心，拜託大家一定要聽指揮中心的建議，勤洗手、保持社交安全距離，最重要是全國人民要團結，去年因為國人團結，創造世界最好防疫記錄，今年繼續好成績，繼續團結。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言