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桃園醫院群聚感染 蔡英文：我們緊張，但我們不用驚慌

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
桃園醫院群聚感染，疫情緊張，蔡英文總統今天參拜台中市南屯聖帥宮時呼籲國人，「我們緊張，但我們不用驚慌」。記者趙容萱／攝影
桃園醫院群聚感染，疫情緊張，蔡英文總統今天參拜台中市南屯聖帥宮時呼籲國人，「我們緊張，但我們不用驚慌」。記者趙容萱／攝影

衛福部桃園醫院群聚感染，疫情緊張，蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮時呼籲國人，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。

蔡英文今天上午參拜聖帥宮、致贈「道弘德普」匾額，隨後在致詞時說，她今天此行目的是來感謝神明庇祐台灣在防疫一路走來平安，今年以來，全世界疫情更加嚴重，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。

蔡英文指出，因為處理疫情的中央疫情指揮中心信心、也都有所掌握，所以不用驚慌，我們對防疫團隊有信心，拜託大家一定要聽指揮中心的建議，勤洗手、保持社交安全距離，最重要是全國人民要團結，去年因為國人團結，創造世界最好防疫記錄，今年繼續好成績，繼續團結。

蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮，致贈「道弘德普」匾額。記者趙容萱／攝影
蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮，致贈「道弘德普」匾額。記者趙容萱／攝影

COVID-19 新冠肺炎 蔡英文 衛福部 部立桃園醫院

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