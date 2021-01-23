桃園醫院群聚感染 蔡英文：我們緊張，但我們不用驚慌

衛福部桃園醫院群聚感染，疫情緊張，蔡英文總統今天上午到台中市南屯區參拜聖帥宮時呼籲國人，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。

蔡英文今天上午參拜聖帥宮、致贈「道弘德普」匾額，隨後在致詞時說，她今天此行目的是來感謝神明庇祐台灣在防疫一路走來平安，今年以來，全世界疫情更加嚴重，台灣因衛福部桃園醫院群聚感染，國人對疫情也較為緊張一點，她要告訴大家，「我們緊張，但我們不用驚慌」。