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桃園衛生局疫調人員有症狀 局長：2採陰
衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎群聚案後，傳出桃園市政府衛生局2名疫調人員疑似發燒列入居家隔離；桃園市衛生局長王文彥今天表示，人員已2採陰性，外界無須過度恐慌。
王文彥說，之前有3名疫調人員出現症狀，僅1人發燒，2人拉肚子，為了保險起見衛生局才全面消毒，但已知他們都不曾接觸確診者，也都2採陰，外界無須過度恐慌。
王文彥指出，2名疫調人員進行疫調時，曾前往確診者的足跡處調查，因為有地緣關係，才謹慎要求2名疫調人員分別居家隔離與自主健康管理。
桃園市長鄭文燦稍早接受媒體聯訪也表示，衛生局有3人出現症狀，都已送去隔離，目前衛生局已大消毒。
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