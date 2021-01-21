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澎雲苗籲縣府員工別去桃園 陳其邁：不會跟進

中央社 / 高雄21日電

新冠肺炎疫情升溫，澎苗雲縣政府呼籲所屬員工非必要別去桃園。高雄市長陳其邁今天下午指出，一切遵照中央指示，不會跟進，以免亂了套。

衛福部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚升溫，國內防疫升級，澎苗雲縣府呼籲所屬員工非必要別去桃園。對此，陳其邁出席GoShare共享機車記者會後接受媒體聯訪時指出，「遵照疫情指揮中心指示，不會跟進。」

陳其邁表示，防疫最重要就是要大家團結，落實防疫工作，各地方政府也應該要用同樣標準執行，高市府會遵循中央流行疫情指揮中心規定。

他說，從衛福部桃園醫院病例來看，目前都有清楚掌握患者病歷足跡，所以沒必要與指揮中心不同調。

他指出，台灣目前能成功防疫的關鍵有兩個，一是國內居家檢疫做得很好，其他國家無法確實執行；二是疫調也相當準確，若查到誰是感染源，馬上就能追到那個人接觸對象，並進一步隔離，因此各縣市還是要遵照中央規定比較好，不要亂了套。

另外，共享機車服務在全台擴大，睿能數位服務（GoShare）向高雄市政府交通局申請核准，今天起在高雄市投入700輛共享機車提供租借服務，服務範圍擴及左營、鼓山及鳳山等9個行政區，下午並在高雄電競館舉辦記者會。

高雄市交通局說明，民眾以後只要透過手機APP即能路邊租還共享機車，結合輕軌、捷運及公車等大眾運輸路網，逐步取代私人運具。GoShare服務範圍包含左營區、鼓山區、三民區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區、前鎮區及鳳山區等9個行政區，並提供3種車型24小時提供服務。

交通局指出，現在還有「GoShare 自由試」騎乘回饋，只要在高雄服務範圍內騎乘，就可額外獲得「用Visa卡付款趟趟20元騎乘金回饋」、「完成騎士挑戰賺4倍獎勵」等加碼好康。

交通局表示，目前高雄市共享電動自行車、共享電動機車及共享汽車合計有2754輛提供服務，加上高雄YouBike2.0有全國最多的863個租賃站，高雄市是擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車及共享汽車的多元共享城市。

COVID-19 新冠肺炎 陳其邁 部立桃園醫院

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