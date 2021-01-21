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外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

桃園醫院疫情外界憂心 陳時中：離封城還很遠

中央社 / 台北21日電

桃園醫院爆發新冠肺炎群聚事件，外界擔心桃園是否封城。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，當14天內每日平均確診逾100例且半數找無傳染鏈，才可能封城，現在離封城還很遠。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中公布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒標準及因應事項，將疫情依照嚴重程度分為4階段。

陳時中說，第一階段為出現境外移入導致零星社區感染病例，這時會建議民眾搭乘大眾運輸工具、出入人多擁擠公共場所時全程戴口罩，並建議取消或延後非必要、非特定且會有密切接觸的集會活動。

一旦出現感染源不明的本土病例，代表疫情進入第二階段，未配合口罩規定者可開罰，並停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動，相關集會活動需維持社交距離、戴口罩、實聯制等措施，必要時可強制關閉休閒娛樂營業場所或公共場域。

第三階段為單週出現3件以上社區群聚事件，或是1天確診10名以上感染源不明的本土病例，這時民眾外出必須全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，僅保留必要、醫療、公務所需服務，其餘場所須關閉，民眾不得任意離開發生群聚感染的圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

不過，只要14天內平均每日確診100例以上，且有一半以上找不到傳染鏈，就屬於第四階段，屆時針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市需實施區域封鎖，將管制人員出入，民眾需留在家中，非必要不可外出，在家中也須保持社交距離、佩戴口罩，並且全面停班停課。

對於各縣市紛紛要求公務員避免到桃園洽公，陳時中則表示，目前整體疫情狀況，民眾雖不能鬆懈，但也不用過度緊張，尤其桃園一直以來對於金門、澎湖等外島轉機者都盡心安排防疫旅館，畢竟台灣就這麼大，大家都是一體的，應該互相幫忙。

COVID-19 新冠肺炎 部立桃園醫院 封城 陳時中

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