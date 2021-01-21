陳時中宣布訂定「部桃專案」 照顧隔離病患也可領津貼

桃園醫院爆發新冠肺炎院內感染，指揮中心指揮官陳時中今天宣布將訂「部桃專案」，不只照顧確診個案的醫事人員可領津貼，照顧隔離病室患者的人員同樣可領。

衛生福利部桃園醫院爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染，不僅患者全數轉出，數百名員工也遭隔離，但因過去醫院會將部分盈餘發給員工，如今全面停擺，醫院員工也擔心收入受影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，針對醫院受疫情影響而停診，會比照去年費用來給付，原本就有相關辦法給予補助。

不過，在照顧者的津貼方面，以往僅有照顧確診者的醫事人員可領有津貼，在隔離病房內照顧疑似確診個案的醫事人員則沒有，陳時中指出，今天起在行政院院長蘇貞昌指示下，將訂定「部桃專案」。

陳時中說，未來所有進入隔離病室照顧患者的醫事人員，即便照顧的不是確診個案、風險沒有這麼高，仍將給予津貼，相關經費預計將以防疫經費支應並訂專案辦法，但因今早才研議出此方向，若實在不行，行政院也會支援。