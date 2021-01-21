部立桃醫成疫情破口 藍委：應全院普篩「抓到一個是一個」
新冠肺炎疫情升溫，部立桃園醫院成防疫破口。國民黨立委賴士葆上午建議，部立桃園醫院內的醫護與行政人員應普篩，抓到一個是一個，否則擴散後很可怕，這對國家防疫都是小錢。至於要不要封城，賴認為由指揮中心決定。
賴士葆也批評，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中是牙醫，不是防疫、公衛方面專家，過去也沒有經驗，面對當前防疫困境，到目前為止一付不知道怎麼辦的樣子，左支右絀。
對於陳時中辦洩密，卻自己證實部立桃園醫院染疫，賴士葆說，防疫如同作戰，不應分黨派、雙標，但陳時中卻嚴以律人，自己說漏了嘴卻沒關係，不應如此。
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