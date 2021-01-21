部桃院內群聚應變措施 陳時中：分2階段

部立桃園醫院群聚染役事件已擴及社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在部桃醫院應變作為分兩階段，第一階段自1月12日開始，第二階段是自1月18日起，由前進指揮所負責。

陳時中表示，在部桃醫院應變作為分兩階段，第一階段自1月12日起，會做完整疫調，人員加強防護，全體員工加強自我保護，並將有接觸的病患移到隔離病房；擴大採檢；專家支援，據情況請專家來檢視作為是不是做得好；分紅黃綠區不同風險區域，人員減少移動接觸；擴大居家隔離。

陳時中表示，第二階段是自1月18日起，前進指揮所負責啟動清空計畫；有化學冰進駐協助；嚴格執行擴大居家隔離；回溯關懷計畫，1月6至19日出院的病人都匡列居家隔離，回溯關懷，目前匡列200人要居家隔離，再陸續往風險低的執行計畫；