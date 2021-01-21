部桃7確診者接觸者已採檢396人 11檢驗中 4人待採檢

部立桃園醫院群聚事件升溫，個案接觸者眾多，指揮中心指揮官陳時中表示，今日更新案852、856、863、864、865、868、869接觸者採檢情形，醫院接觸者及社區接觸者已經採檢396人，380人陰性，5人陽性(案863、案864、865、868、869)，11檢驗中，4人待採檢。

陳時中表示，更新案852、856、863、864、865、868、869接觸者採檢情形，醫院接觸者已採檢229名，217名陰性，3名陽性(案863、868、869)，9名檢驗中，1名待採檢。社區接觸者部分，已採檢167名，163名陰性，2名陽性(案864、865)，2名檢驗中，3名待採檢。

陳時中表示，案864、865在職場接觸者和社區接觸者部分，匡列非同住親屬7名，皆為陰性，職場18名也陰性。