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確診摩斯員工、收容所輔導師 社區接觸者採檢結果出爐
部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，其中包含會接觸多人的桃捷A7站摩斯漢堡女店員（案865）及收容所輔導老師（案864），兩人社區接觸者採檢結果今出爐，指揮中心指揮官陳時中宣布，目前匡列接觸者皆陰性。
案864及865是部立桃園醫院染疫護理師（案863）的丈夫與女兒，陳時中說，案864及865匡列非同住親屬7名，皆為陰性；另外，外界備受矚目的兩案職場接觸者和社區接觸者中。職場接觸18名也都是陰性。
目前案852、856、863-865、868-869接觸者採檢情形，醫院接觸者已採檢229名，217名陰性，3名陽性(案863、868、869)，9名檢驗中，1名待採檢；社區接觸者已採檢167名，163名陰性，2名陽性(案864、865)，2名檢驗中，3名待採檢。
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