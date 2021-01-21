確診摩斯員工、收容所輔導師 社區接觸者採檢結果出爐

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，感染規模已超出去年北部某醫院院內群聚級別，其中包含會接觸多人的桃捷A7站摩斯漢堡女店員（案865）及收容所輔導老師（案864），兩人社區接觸者採檢結果今出爐，指揮中心指揮官陳時中宣布，目前匡列接觸者皆陰性。

案864及865是部立桃園醫院染疫護理師（案863）的丈夫與女兒，陳時中說，案864及865匡列非同住親屬7名，皆為陰性；另外，外界備受矚目的兩案職場接觸者和社區接觸者中。職場接觸18名也都是陰性。