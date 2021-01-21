竹市不跟進「避桃令」　林智堅：防疫不分你我

新冠肺炎疫情升溫，陸續有縣市政府發起「避桃令」，希望所屬機關員工非必要勿至桃園洽公、出差，對此，新竹市府表示「不會跟進」，將依照中央指示。市長林智堅也在臉書ＰＯ文，希望民眾不要恐慌，更不要有歧視言行，請給第一線的醫護人員、疫情指揮中心、桃園人還有身邊的親人朋友更多支持和溫暖。

市府指出，竹市無相關規定，呼籲同仁、民眾要持續遵循指揮中心指示做好防疫措施，目前正值防疫重要關頭，國人更應團結、合作做好防疫工作。

林智堅在臉書ＰＯ文，指「恐懼，容易在未知的疫情下滋生，但我想作為地方首長更積極的作為應該是帶領市府團隊落實防疫、降低市民朋友們的不安」、「刻應該是大家更要團結、彼此關心與扶持的時候，而不是在國人同胞裡區分出一部分的人，把他們身分當成錯誤或恐懼，甚至予以標籤化」。

林智堅說，「許多新竹市民或在竹市工作的朋友們，都是在所謂的桃竹苗生活圈通勤上班、上學，也相信大家都有親人或朋友在桃園市工作或居住，或親身體驗桃園的美好；疫情可能會奪走健康甚至帶走生命，但不希望帶走彼此的信任，我們的共同敵人是看不見的病毒」。