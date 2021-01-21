看護隔了9天才發病 專家：與接觸病毒量有關

案869在接觸過染疫醫師隔了9天才發病，外界憂與此次群聚D614G變異病毒株很快發病特性不符，是否屬同一種病毒株，專家都認為，9天才發病還在D614G株特性中，潛伏期長短與當下接觸病毒量也有關係，需要病毒基因定序才能證明，但其與確診者有接觸史，初步仍認為是相關個案。

案869(越南籍看護)，經進一步調查，個案於雇主住院期間，均在醫院照顧雇主，1月7日案838曾至病房為其雇主治療。個案於1月13日雇主出院後，持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪。

個案1月16日起陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢，於昨日確診。已匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，將進一步安排採檢。

林口長庚醫院病毒室主任施信如表示，D614G是去年4月開始就出現的主流株，短短兩個月，在去年6月全世界幾乎百分百新冠確診者都是感染這隻病毒株，D614G與人類受體相容性較最初的武漢株好，所以縮短潛伏期，傳播速度約為五至十倍，但毒性沒有比強。

台大醫學院微生物學科暨研究所特聘教授葉秀慧也表示，有D614G變異的這株新冠病毒去年2月就出現，3、4月開始快速增加，已是世界各國的主流株，各國上傳到GISAID基因庫的序列幾乎大部分都是這一株，並不是某些國家特有的。

經過後續動物實驗等相關研究，證實這個突變位點確實會提高感染力，這應是他成為主流株的優勢所在。病毒一直在突變，發現新的突變，都需要一段時間進行研究，才能夠確認突變帶來的影響。

現在主流病毒株D614G自去年年中逐漸取代武漢病毒株，台灣感染管制學會理事長、前疾管局長張峰義表示，目前已知現在主流病毒株傳播力強，傳播較多人，代表病毒本就容易感染人，且跟人類宿主細胞的結合能力強，擁有好的傳播能力。

張峰義表示，雖傳播模式跟之前一樣會透過飛沫，但在少數情況下會空氣傳播，例如抽痰等深喉嚨的醫療措施，再者，也會透過接觸感染，目前研究已發現該病毒在不同材質的表面存活力都蠻高，

張峰義提醒，若桌子表面、電腦鍵盤等處有病毒，間接接觸到物體表面恐會染疫。該病毒染疫後恐無症狀，所以平時即使有做好適當防護措施，戴口罩、維持社交距離等，若進入染役者的環境，也有染役風險，避碰觸眼、口、鼻，強調「勤洗手」重要，要打斷病毒的傳播鍊。