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部桃護理師自願住病房 鄭文燦：國人要做醫護後盾

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院急診護理師葉佳燕，將從11日至今的所見所聞記錄在個人臉書上，短短6小時已超過2萬人按讚，桃園市長鄭文燦相當感動，直呼「國人要做醫護的後盾」。記者陳夢茹／攝影
衛生福利部桃園醫院急診護理師葉佳燕，將從11日至今的所見所聞記錄在個人臉書上，短短6小時已超過2萬人按讚，桃園市長鄭文燦相當感動，直呼「國人要做醫護的後盾」。記者陳夢茹／攝影

衛生福利部桃園醫院急診護理師葉佳燕，將從11日至今的所見所聞記錄在個人臉書上，短短6小時已超過2萬人按讚，「不是因為南丁格爾，這是使命」，才為保護家人自願住進病房；桃園市長鄭文燦相當感動，直呼「國人要做醫護的後盾」。

鄭文燦今天早上到部桃附近社區店家視察消毒工作，中午又再新增行程，到部桃門診大樓門口關懷醫護。談及急診護理師葉佳燕在臉書上的發文，鄭文燦表示，剛看到護理師訴說這10多天心情故事，非常感動。

鄭文燦說，葉佳燕提及，醫院裡的護理長、院長等人，都以哽咽語氣告訴醫護同仁說，「希望把大家照顧好」，為守護第一線，這位護理師自願留守在醫院，不想讓家人擔心，醫護同仁有專業、敬業的精神，國人要做他們的後盾。

鄭文燦喊話，困難的階段要守住，亮光就不遠，每個社區的足跡都要調查經處，病毒都要隔離住，現在是團結一心共同抗疫的時候，桃園和部桃這1年來共同作戰，大家有心相信辛苦會結束、光榮會來。

COVID-19 新冠肺炎

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