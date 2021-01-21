澎雲苗下禁令 鄭文燦：台灣只有一個、盼合作抗疫

桃園醫院新冠肺炎群聚案升溫，澎湖縣長賴峰偉禁止縣府員工至桃園出差，雲林及苗栗縣府也呼籲員工減少前往桃園；桃園市長鄭文燦今天表示，台灣只有一個，希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間合作抗疫。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至昨天共有10人確診。澎湖縣長賴峰偉昨天宣布，禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差和暫緩赴台開會，雲林縣政府昨晚也呼籲縣府及所屬機關員工減少前往桃園，苗栗縣則在今天上午宣布，即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差。

鄭文燦今天上午視察桃園醫院周邊消毒作業時接受媒體聯訪，他表示，台灣只有一個，希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間合作抗疫，桃園站在防疫的第一線，責任比較重，但不會因為澎湖縣政府的宣布，改變合作、同心的態度。

鄭文燦指出，桃園的防疫旅館也收包括澎湖、金門、馬祖離島的鄉親，澎湖1月就有9人入住，現在還有6人在防疫旅館隔離，防疫要一條心，防疫也要專注，現在就是專心把防疫工作做好，國家一體、人民也一體，所以不會因為這樣的發言而改變桃園的態度。

苗栗縣政府今天下令「自即日起，縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差」。

苗栗縣長徐耀昌今天表示，台灣防疫認真，人人有責作好防疫工作，在桃園已有疫情發生的情況下，呼籲18鄉鎮市及縣府員工，非必要勿前往疫區，除非緊急或急迫性，儘量以電話聯絡、電子公文互動，減少地方上的困擾，加強防疫。