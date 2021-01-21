快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

澎雲苗下禁令 鄭文燦：台灣只有一個、盼合作抗疫

中央社 / 21日綜合報導

桃園醫院新冠肺炎群聚案升溫，澎湖縣長賴峰偉禁止縣府員工至桃園出差，雲林及苗栗縣府也呼籲員工減少前往桃園；桃園市長鄭文燦今天表示，台灣只有一個，希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間合作抗疫。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，截至昨天共有10人確診。澎湖縣長賴峰偉昨天宣布，禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差和暫緩赴台開會，雲林縣政府昨晚也呼籲縣府及所屬機關員工減少前往桃園，苗栗縣則在今天上午宣布，即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差。

鄭文燦今天上午視察桃園醫院周邊消毒作業時接受媒體聯訪，他表示，台灣只有一個，希望中央跟地方、政府跟民間、縣市之間合作抗疫，桃園站在防疫的第一線，責任比較重，但不會因為澎湖縣政府的宣布，改變合作、同心的態度。

鄭文燦指出，桃園的防疫旅館也收包括澎湖、金門、馬祖離島的鄉親，澎湖1月就有9人入住，現在還有6人在防疫旅館隔離，防疫要一條心，防疫也要專注，現在就是專心把防疫工作做好，國家一體、人民也一體，所以不會因為這樣的發言而改變桃園的態度。

苗栗縣政府今天下令「自即日起，縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差」。

苗栗縣長徐耀昌今天表示，台灣防疫認真，人人有責作好防疫工作，在桃園已有疫情發生的情況下，呼籲18鄉鎮市及縣府員工，非必要勿前往疫區，除非緊急或急迫性，儘量以電話聯絡、電子公文互動，減少地方上的困擾，加強防疫。

COVID-19 新冠肺炎

延伸閱讀

蕭美琴獲邀拜登就職典禮 鄭文燦：雙方互信提高

澎湖縣禁來桃園出差 鄭文燦：合作抗疫不會改變

新屋藻礁巡護工作站揭牌 新屋溪水質監測站今啟用

桃園1個月增10例本土確診 鄭文燦籲：團結、冷靜

相關新聞

部桃回溯關懷列1000多人隔離？陳時中：至少觀察到2月4日

衛福部桃園醫院爆出院內群聚事件，恐釀社區疫情，中央流行疫情指揮中心今祭出「回溯關懷計畫」，目前匡列1000多人，感染風險...

部桃疫情再添變數？我首見L452R變異 半數確診者驗出

部桃染疫醫護同住家人確診，醫院群聚正式進入社區，截至目前已有10人確診，指揮中心今證實，部桃群聚驗到主要流行的D614G...

案869看護恐是「環境染疫」？ 指揮中心這樣看

部桃群聚事件有一越南籍看護確診（案869），指揮中心研判是因接觸案838染役醫師，但外界提出「環境感染」的質疑，指揮中心...

部立桃醫成疫情破口 藍委：應全院普篩「抓到一個是一個」

新冠肺炎疫情升溫，部立桃園醫院成防疫破口。國民黨立委賴士葆上午建議，部立桃園醫院內的醫護與行政人員應普篩，抓到一個是一個...

部桃院內群聚應變措施 陳時中：分2階段

部立桃園醫院群聚染疫事件已擴及社區，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在部桃醫院應變作為分兩階段，第一階段自1月12...

部桃7確診者接觸者已採檢396人 11檢驗中 4人待採檢

部立桃園醫院群聚事件升溫，個案接觸者眾多，指揮中心指揮官陳時中表示，今日更新案852、856、863、864、865、8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。